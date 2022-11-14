https://ria.ru/20221114/iran-1831303312.html

ЕС не располагает данными, поставляет ли Иран ракеты России, заявил Боррель

ЕС не располагает данными, поставляет ли Иран ракеты России, заявил Боррель - РИА Новости, 14.11.2022

ЕС не располагает данными, поставляет ли Иран ракеты России, заявил Боррель

Евросоюз не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет России, Брюссель знает только о поставках беспилотников, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:40

2022-11-14T11:40

2022-11-14T11:41

в мире

жозеп боррель

россия

иран

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Евросоюз не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет России, Брюссель знает только о поставках беспилотников, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Нет свидетельств о ракетах, но есть четкие данные по беспилотникам", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС изучает сообщения о возможных поставках ракет и, если это подтвердится, готов ввести новые санкции против Тегерана.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения неоднократно опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Европейский союз ранее ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.

https://ria.ru/20221102/iran-1828750143.html

https://ria.ru/20221105/otvetstvennost-1829363605.html

россия

иран

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, россия, иран, евросоюз, санкции в отношении россии