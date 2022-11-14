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Росздравнадзор не видит признаков дефицита инсулина в России - РИА Новости, 14.11.2022
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Росздравнадзор не видит признаков дефицита инсулина в России
Росздравнадзор не видит признаков дефицита инсулина в России - РИА Новости, 14.11.2022
Росздравнадзор не видит признаков дефицита инсулина в России
Признаков дефицита инсулина в России нет, препараты производятся и поставляются в соответствии с планами, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:21
2022-11-14T16:21
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Признаков дефицита инсулина в России нет, препараты производятся и поставляются в соответствии с планами, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.В ведомстве сообщили, что в гражданском обороте на территории страны находятся около 15 миллионов упаковок препаратов инсулина. Всего за 10 месяцев 2022 года в оборот было введено около 12,3 миллиона упаковок 13 МНН. В ведомстве также привели данные для сравнения: за весь 2020 год введено 15,7 миллиона упаковок, за 2021 год – 16,7 миллиона."Таким образом, препараты производятся и поставляются в соответствии с многолетними планами, что позволяет стабильно удовлетворять спрос. Признаков дефицита данного препарата на рынке нет. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало. Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
16:21 14.11.2022
 
Росздравнадзор не видит признаков дефицита инсулина в России

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии признаков дефицита препаратов инсулина в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Инсулин в ампулах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Признаков дефицита инсулина в России нет, препараты производятся и поставляются в соответствии с планами, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.
В ведомстве сообщили, что в гражданском обороте на территории страны находятся около 15 миллионов упаковок препаратов инсулина. Всего за 10 месяцев 2022 года в оборот было введено около 12,3 миллиона упаковок 13 МНН. В ведомстве также привели данные для сравнения: за весь 2020 год введено 15,7 миллиона упаковок, за 2021 год – 16,7 миллиона.
"Таким образом, препараты производятся и поставляются в соответствии с многолетними планами, что позволяет стабильно удовлетворять спрос. Признаков дефицита данного препарата на рынке нет. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало. Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения", - говорится в сообщении.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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