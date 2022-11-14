https://ria.ru/20221114/indoneziya-1831353873.html
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии - РИА Новости, 14.11.2022
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии
Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:34
2022-11-14T13:34
2022-11-14T13:34
сергей лавров
россия
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, вы знаете, что у президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы. И, собственно, как раз индонезийскому руководству господин Лавров и передал самые наилучшие пожелания и слова признательности за конструктивный диалог в преддверии этого саммита", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, передал ли Путин какое-либо послание к лидерам государств-участников саммита.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир путин, дмитрий песков
Сергей Лавров, Россия, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии
Песков сообщил, что Лавров передал от Путина слова признательности руководству Индонезии