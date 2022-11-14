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Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии - РИА Новости, 14.11.2022
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Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии - РИА Новости, 14.11.2022
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии
Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:34
2022-11-14T13:34
сергей лавров
россия
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, вы знаете, что у президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы. И, собственно, как раз индонезийскому руководству господин Лавров и передал самые наилучшие пожелания и слова признательности за конструктивный диалог в преддверии этого саммита", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, передал ли Путин какое-либо послание к лидерам государств-участников саммита.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html
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сергей лавров, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир путин, дмитрий песков
Сергей Лавров, Россия, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:34 14.11.2022
 
Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии

Песков сообщил, что Лавров передал от Путина слова признательности руководству Индонезии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, вы знаете, что у президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы. И, собственно, как раз индонезийскому руководству господин Лавров и передал самые наилучшие пожелания и слова признательности за конструктивный диалог в преддверии этого саммита", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, передал ли Путин какое-либо послание к лидерам государств-участников саммита.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:53
В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы
 
Сергей ЛавровРоссияИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20В миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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