https://ria.ru/20221114/indoneziya-1831353873.html

Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии

Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии - РИА Новости, 14.11.2022

Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии

Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:34

2022-11-14T13:34

2022-11-14T13:34

сергей лавров

россия

индонезия

бали

большая двадцатка

саммит g20

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, вы знаете, что у президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы. И, собственно, как раз индонезийскому руководству господин Лавров и передал самые наилучшие пожелания и слова признательности за конструктивный диалог в преддверии этого саммита", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, передал ли Путин какое-либо послание к лидерам государств-участников саммита.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир путин, дмитрий песков