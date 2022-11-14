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Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении - РИА Новости, 14.11.2022
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Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении
Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении - РИА Новости, 14.11.2022
Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении
Ответственность органов исполнительной власти и госкомпаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей гражданской продукции надо усилить -... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:33
2022-11-14T11:33
экономика
россия
импортозамещение
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ответственность органов исполнительной власти и госкомпаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей гражданской продукции надо усилить - об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере.На заседании под председательством заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова рассмотрены приоритетные направления импортозамещения продукции гражданского назначения."Предложено усилить ответственность органов исполнительной власти и государственных компаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей продукции", - сообщает в понедельник пресс-служба аппарата СБ.В целом, для обеспечения безопасности и устойчивого социально-экономического развития РФ были определены меры, направленные на снижение зависимости отечественной экономики от импорта и достижение импортонезависимости в критически важных технологиях и продукции."Заявлена важность определения прогнозных потребностей национальной экономики в основных видах продукции, а также разработки прогнозных экономически обоснованных балансов внутреннего потребления, экспорта и импорта промышленной продукции на средне- и долгосрочную перспективу", - отмечается в сообщении. Особое внимание было уделено необходимости концентрации ресурсов на проведении НИОКР по разработке критически важных для национальной безопасности технологий, продукции и программного обеспечения. Другие детали не раскрываются.
https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html
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экономика, россия, импортозамещение, совет безопасности рф
Экономика, Россия, Импортозамещение, Совет Безопасности РФ
11:33 14.11.2022
 
Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении

Совбез призвал усилить ответственность за невыполнение планов по импортозамещению

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМеждународная специализированная выставка "Импортозамещение"
Международная специализированная выставка Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международная специализированная выставка "Импортозамещение". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ответственность органов исполнительной власти и госкомпаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей гражданской продукции надо усилить - об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере.
На заседании под председательством заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова рассмотрены приоритетные направления импортозамещения продукции гражданского назначения.
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"Предложено усилить ответственность органов исполнительной власти и государственных компаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей продукции", - сообщает в понедельник пресс-служба аппарата СБ.
В целом, для обеспечения безопасности и устойчивого социально-экономического развития РФ были определены меры, направленные на снижение зависимости отечественной экономики от импорта и достижение импортонезависимости в критически важных технологиях и продукции.
"Заявлена важность определения прогнозных потребностей национальной экономики в основных видах продукции, а также разработки прогнозных экономически обоснованных балансов внутреннего потребления, экспорта и импорта промышленной продукции на средне- и долгосрочную перспективу", - отмечается в сообщении. Особое внимание было уделено необходимости концентрации ресурсов на проведении НИОКР по разработке критически важных для национальной безопасности технологий, продукции и программного обеспечения. Другие детали не раскрываются.
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