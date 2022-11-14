https://ria.ru/20221114/importozameschenie-1831298538.html

Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении

Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении - РИА Новости, 14.11.2022

Совбез призвал строже спрашивать за недочеты в импортозамещении

Ответственность органов исполнительной власти и госкомпаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей гражданской продукции надо усилить -... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:33

2022-11-14T11:33

2022-11-14T11:33

экономика

россия

импортозамещение

совет безопасности рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ответственность органов исполнительной власти и госкомпаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей гражданской продукции надо усилить - об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере.На заседании под председательством заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова рассмотрены приоритетные направления импортозамещения продукции гражданского назначения."Предложено усилить ответственность органов исполнительной власти и государственных компаний за невыполнение планов по созданию и выпуску импортозамещающей продукции", - сообщает в понедельник пресс-служба аппарата СБ.В целом, для обеспечения безопасности и устойчивого социально-экономического развития РФ были определены меры, направленные на снижение зависимости отечественной экономики от импорта и достижение импортонезависимости в критически важных технологиях и продукции."Заявлена важность определения прогнозных потребностей национальной экономики в основных видах продукции, а также разработки прогнозных экономически обоснованных балансов внутреннего потребления, экспорта и импорта промышленной продукции на средне- и долгосрочную перспективу", - отмечается в сообщении. Особое внимание было уделено необходимости концентрации ресурсов на проведении НИОКР по разработке критически важных для национальной безопасности технологий, продукции и программного обеспечения. Другие детали не раскрываются.

https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html

https://ria.ru/20220708/zakon-1801112415.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, импортозамещение, совет безопасности рф