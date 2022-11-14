https://ria.ru/20221114/identichnost-1831404254.html
Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению гражданской идентичности
Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению гражданской идентичности - РИА Новости, 14.11.2022
Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению гражданской идентичности
Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению общероссийской гражданской идентичности при Координационном совете по вопросам формирования у молодежи активной РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:19
2022-11-14T16:19
2022-11-14T16:19
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению общероссийской гражданской идентичности при Координационном совете по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, сообщил замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко."Министерством, буквально вот 10 ноября создана рабочая группа по укреплению общероссийской гражданской идентичности при Координационном совете по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Министерство поддерживает проведение различных научных исследований, связанных с развитием межкультурных связей, например, объектов исследования становятся вопросы формирования гражданской идентичности", - сказал Кучеренко на пресс-конференции, посвященной итогам 10 лет работы Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.Он добавил, что для министерства, скрепляющая сила - это общая история, и поэтому проводится серьезная работа по противодействию фальсификации истории, по защите исторической памяти, поддержке актуальных научных исследований в данной сфере, сформирован совет по поддержке исторического образования.Ранее Минобрнауки утвердило приказ, согласно которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения – не менее 40%. Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20221112/mariupol-1831004240.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению гражданской идентичности
Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению общероссийской гражданской идентичности
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минобрнауки создало рабочую группу по укреплению общероссийской гражданской идентичности при Координационном совете по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, сообщил замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.
"Министерством, буквально вот 10 ноября создана рабочая группа по укреплению общероссийской гражданской идентичности при Координационном совете по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Министерство поддерживает проведение различных научных исследований, связанных с развитием межкультурных связей, например, объектов исследования становятся вопросы формирования гражданской идентичности", - сказал Кучеренко на пресс-конференции, посвященной итогам 10 лет работы Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.
Он добавил, что для министерства, скрепляющая сила - это общая история, и поэтому проводится серьезная работа по противодействию фальсификации истории, по защите исторической памяти, поддержке актуальных научных исследований в данной сфере, сформирован совет по поддержке исторического образования.
Ранее Минобрнауки утвердило приказ, согласно которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения – не менее 40%. Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.