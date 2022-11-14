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В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
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В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20
В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20
Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:40
2022-11-14T21:04
в мире
большая двадцатка
саммит g20
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
россия
антониу гуттереш
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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил на брифинге заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.Представитель офиса генсека добавил, что нет решения и о встрече Гутерреша с президентом США Джо Байденом.Как рассказывал сам Лавров, на завтра у него запланированы несколько выступлений и работа над принятием итоговой декларации. Кроме того, на полях саммита министр проведет несколько двусторонних встреч.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
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в мире, большая двадцатка, саммит g20, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, россия, антониу гуттереш, фархан хак
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, ООН, Россия, Антониу Гуттереш, Фархан Хак
20:40 14.11.2022 (обновлено: 21:04 14.11.2022)
 
В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20

В ООН заявили о желании генсека организации Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил на брифинге заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

"Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел", — сказал Хак на брифинге.

Представитель офиса генсека добавил, что нет решения и о встрече Гутерреша с президентом США Джо Байденом.
Как рассказывал сам Лавров, на завтра у него запланированы несколько выступлений и работа над принятием итоговой декларации. Кроме того, на полях саммита министр проведет несколько двусторонних встреч.
Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:11
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В миреБольшая двадцаткаСаммит G20Антониу ГутеррешСергей ЛавровООНРоссияАнтониу ГуттерешФархан Хак
 
 
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