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В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20

В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022

В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20

Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:40

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в мире

большая двадцатка

саммит g20

антониу гутерреш

сергей лавров

оон

россия

антониу гуттереш

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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хотел бы провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил на брифинге заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.Представитель офиса генсека добавил, что нет решения и о встрече Гутерреша с президентом США Джо Байденом.Как рассказывал сам Лавров, на завтра у него запланированы несколько выступлений и работа над принятием итоговой декларации. Кроме того, на полях саммита министр проведет несколько двусторонних встреч.Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представители Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

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