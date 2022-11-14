https://ria.ru/20221114/grafik-1831618499.html
Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября
Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября - РИА Новости, 15.11.2022
Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября
Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-14T15:43
2022-11-14T15:43
2022-11-15T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816203210_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_e41cd7d66578dbc1f86d36c92cfbbc32.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По техническим причинам Музей городского хозяйства Москвы на #ВДНХ в среду, 16 ноября, будет работать с 13.00 до 20.00", - говорится в сообщении.В сообщении гостям напомнили, что обзорная экскурсия по экспозиции проходит в будние дни в 16.00 и 18.00, в выходные – в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.
https://ria.ru/20221031/lektsii-1828371673.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816203210_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8bf2a57946f85cb6e3aac28e72ad82d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы