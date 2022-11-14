https://ria.ru/20221114/grafik-1831618499.html

Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября

Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября - РИА Новости, 15.11.2022

Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-14T15:43

2022-11-14T15:43

2022-11-15T14:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816203210_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_e41cd7d66578dbc1f86d36c92cfbbc32.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По техническим причинам Музей городского хозяйства Москвы на #ВДНХ в среду, 16 ноября, будет работать с 13.00 до 20.00", - говорится в сообщении.В сообщении гостям напомнили, что обзорная экскурсия по экспозиции проходит в будние дни в 16.00 и 18.00, в выходные – в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

https://ria.ru/20221031/lektsii-1828371673.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы