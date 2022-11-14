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Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября - РИА Новости, 15.11.2022
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Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября
Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября - РИА Новости, 15.11.2022
Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября
Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-14T15:43
2022-11-15T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
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общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По техническим причинам Музей городского хозяйства Москвы на #ВДНХ в среду, 16 ноября, будет работать с 13.00 до 20.00", - говорится в сообщении.В сообщении гостям напомнили, что обзорная экскурсия по экспозиции проходит в будние дни в 16.00 и 18.00, в выходные – в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.
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москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
15:43 14.11.2022 (обновлено: 14:07 15.11.2022)
 

Музей городского хозяйства Москвы временно изменит график работы 16 ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музей городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ 16 ноября будет работать с 13.00 до 20.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По техническим причинам Музей городского хозяйства Москвы на #ВДНХ в среду, 16 ноября, будет работать с 13.00 до 20.00", - говорится в сообщении.
В сообщении гостям напомнили, что обзорная экскурсия по экспозиции проходит в будние дни в 16.00 и 18.00, в выходные – в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 18:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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