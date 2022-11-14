https://ria.ru/20221114/gospitalizatsiya-1831450212.html

В Анапе двоих участковых госпитализировали с ножевыми ранениями

В Анапе двоих участковых госпитализировали с ножевыми ранениями - РИА Новости, 14.11.2022

В Анапе двоих участковых госпитализировали с ножевыми ранениями

Двое участковых, пришедших на вызов, получили ножевые ранения в результате нападения в Анапе, нападавший забаррикадировался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:54

2022-11-14T18:54

2022-11-14T18:58

происшествия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. Двое участковых, пришедших на вызов, получили ножевые ранения в результате нападения в Анапе, нападавший забаррикадировался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, в понедельник в Анапе во избежание возможной конфликтной ситуации двое участковых уполномоченных полиции сопровождали представителей энергосбытовой компании, которые прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к домовладению 56-летнего местного жителя."Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время придомовая территория оцеплена, принимаются меры к задержанию правонарушителя", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшие участковые уполномоченные госпитализированы в лечебное учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20221114/kurer-1831350476.html

анапа

краснодарский край

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происшествия, анапа, краснодарский край