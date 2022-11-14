https://ria.ru/20221114/gosduma-1831477139.html

В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022

В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T21:57

2022-11-14T21:57

2022-11-14T22:02

госдума рф

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генеральная ассамблея оон

единая россия

олег морозов

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему "возмещения", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".По словам парламентария, данная резолюция — попытка узаконить воровство денег граждан России."Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН "освятить" узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом "возмещения ущерба Украине", - добавил он.

https://ria.ru/20221114/kosachev-1831475670.html

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госдума рф, украина, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, единая россия, олег морозов