https://ria.ru/20221114/gosduma-1831477139.html
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:57
2022-11-14T21:57
2022-11-14T22:02
госдума рф
украина
оон
в мире
генеральная ассамблея оон
единая россия
олег морозов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему "возмещения", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".По словам парламентария, данная резолюция — попытка узаконить воровство денег граждан России."Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН "освятить" узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом "возмещения ущерба Украине", - добавил он.
https://ria.ru/20221114/kosachev-1831475670.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, украина, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, единая россия, олег морозов
Госдума РФ, Украина, ООН, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Единая Россия, Олег Морозов
21:57 14.11.2022 (обновлено: 22:02 14.11.2022)
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
В Госдуме заявили об отсутствии у Генассамблеи ООН полномочий решать проблему "возмещения"