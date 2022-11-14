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В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
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В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:57
2022-11-14T22:02
госдума рф
украина
оон
в мире
генеральная ассамблея оон
единая россия
олег морозов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему "возмещения", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".По словам парламентария, данная резолюция — попытка узаконить воровство денег граждан России."Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН "освятить" узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом "возмещения ущерба Украине", - добавил он.
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госдума рф, украина, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, единая россия, олег морозов
Госдума РФ, Украина, ООН, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Единая Россия, Олег Морозов
21:57 14.11.2022 (обновлено: 22:02 14.11.2022)
 
В Госдуме прокомментировали резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

В Госдуме заявили об отсутствии у Генассамблеи ООН полномочий решать проблему "возмещения"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не будет возмещать Украине ущерб, РФ будет восстанавливать Украину, которая была разорена, у Генеральной ассамблеи ООН нет полномочий разрешать проблему "возмещения", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".
"Никаких полномочий решать мнимую проблему "возмещения" у Генеральной Ассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами", - сказал он.
По словам парламентария, данная резолюция — попытка узаконить воровство денег граждан России.
"Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН "освятить" узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом "возмещения ущерба Украине", - добавил он.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 21:44
Косачев назвал резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожной
 
Госдума РФУкраинаООНВ миреГенеральная Ассамблея ООНЕдиная РоссияОлег Морозов
 
 
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