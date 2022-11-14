Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций
AP: Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций пользователей
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания Google согласилась выплатить около 400 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного группой штатов в связи с обвинениями в том, что технологический гигант незаконно отслеживал местоположение пользователей, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Ранее 40 американских штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей.
"Это урегулирование иска на 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных (разновидностей - ред.) персональных данных, которые собирает Google, и существует множество причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания", - приводит агентство слова генпрокурора Коннектикута Уилльяма Тонга.
Расследующие дело генпрокуроры заявили, что даже небольшая часть данных о местоположении может предоставить информацию о личности человека и его действиях. По их словам, компания использовала данные о местонахождении для предложения таргетированной рекламы.
Теперь, в рамках соглашения, Google пообещал сделать свои действия, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей.