Рейтинг@Mail.ru
Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/google-1831471560.html
Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций
Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций - РИА Новости, 14.11.2022
Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций
Компания Google согласилась выплатить около 400 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного группой штатов в связи с обвинениями в том, что... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:03
2022-11-14T21:03
в мире
google
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания Google согласилась выплатить около 400 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного группой штатов в связи с обвинениями в том, что технологический гигант незаконно отслеживал местоположение пользователей, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.Ранее 40 американских штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей.В 2018 году агентство сообщало, что проблема с отслеживанием местоположения затронула 2 миллиарда устройств, работающих на принадлежащем Google Android, а также сотни миллионов пользователей iPhone, которые пользуются картами или поиском Google.Расследующие дело генпрокуроры заявили, что даже небольшая часть данных о местоположении может предоставить информацию о личности человека и его действиях. По их словам, компания использовала данные о местонахождении для предложения таргетированной рекламы.Теперь, в рамках соглашения, Google пообещал сделать свои действия, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей.
https://ria.ru/20220906/google-1814926627.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, google, сша, технологии
В мире, Google, США, Технологии
21:03 14.11.2022
 
Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций

AP: Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций пользователей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания Google согласилась выплатить около 400 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного группой штатов в связи с обвинениями в том, что технологический гигант незаконно отслеживал местоположение пользователей, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Ранее 40 американских штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей.
"Это урегулирование иска на 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных (разновидностей - ред.) персональных данных, которые собирает Google, и существует множество причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания", - приводит агентство слова генпрокурора Коннектикута Уилльяма Тонга.
В 2018 году агентство сообщало, что проблема с отслеживанием местоположения затронула 2 миллиарда устройств, работающих на принадлежащем Google Android, а также сотни миллионов пользователей iPhone, которые пользуются картами или поиском Google.
Расследующие дело генпрокуроры заявили, что даже небольшая часть данных о местоположении может предоставить информацию о личности человека и его действиях. По их словам, компания использовала данные о местонахождении для предложения таргетированной рекламы.
Теперь, в рамках соглашения, Google пообещал сделать свои действия, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 18:26
Google устранила нарушения антимонопольного законодательства в Google Play
 
В миреGoogleСШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала