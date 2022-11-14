https://ria.ru/20221114/google-1831471560.html

Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций

Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций - РИА Новости, 14.11.2022

Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций

Компания Google согласилась выплатить около 400 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного группой штатов в связи с обвинениями в том, что... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T21:03

2022-11-14T21:03

2022-11-14T21:03

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания Google согласилась выплатить около 400 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного группой штатов в связи с обвинениями в том, что технологический гигант незаконно отслеживал местоположение пользователей, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.Ранее 40 американских штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей.В 2018 году агентство сообщало, что проблема с отслеживанием местоположения затронула 2 миллиарда устройств, работающих на принадлежащем Google Android, а также сотни миллионов пользователей iPhone, которые пользуются картами или поиском Google.Расследующие дело генпрокуроры заявили, что даже небольшая часть данных о местоположении может предоставить информацию о личности человека и его действиях. По их словам, компания использовала данные о местонахождении для предложения таргетированной рекламы.Теперь, в рамках соглашения, Google пообещал сделать свои действия, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей.

https://ria.ru/20220906/google-1814926627.html

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в мире, google, сша, технологии