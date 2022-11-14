https://ria.ru/20221114/gidrouzel-1831418357.html
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел - РИА Новости, 14.11.2022
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.
2022-11-14T17:01
2022-11-14T17:01
2022-11-14T17:01
видео
москва
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
архитектура
городское хозяйство москвы
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Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.
москва
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел. Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.
2022-11-14T17:01
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PT1M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, архитектура, городское хозяйство москвы, видео
Видео, Москва, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Архитектура, Городское хозяйство Москвы
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.
2022-11-14T17:01
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PT1M48S
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.
Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.
ВидеоМоскваДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. МосквыАрхитектураГородское хозяйство Москвы