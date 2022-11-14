https://ria.ru/20221114/gidrouzel-1831418357.html

История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел

История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел - РИА Новости, 14.11.2022

История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел

Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.

2022-11-14T17:01

2022-11-14T17:01

2022-11-14T17:01

видео

москва

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

архитектура

городское хозяйство москвы

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Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.

москва

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел. Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике. 2022-11-14T17:01 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

видео, москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, архитектура, городское хозяйство москвы, видео