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История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел - РИА Новости, 14.11.2022
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История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел - РИА Новости, 14.11.2022
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.
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москва
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
архитектура
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Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.
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Алина Прокофьева
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел. Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.
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РИА Новости
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видео, москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, архитектура, городское хозяйство москвы, видео
Видео, Москва, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Архитектура, Городское хозяйство Москвы
История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.
2022-11-14T17:01
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17:01 14.11.2022
 

История на воде. Как устроен Сыромятнический гидроузел

Читать ria.ru в
Москва – город-история. В каждом уголке столицы скрывается небольшой оазис прошлого, где время остановилось десятки или даже сотни лет назад. Одно из таких мест – Сыромятнический гидроузел.
Снаружи это дивное строение, близкое по духу к сталинским высоткам. Внутри – объект городской инфраструктуры. Зачем построили гидроузел тогда и как он работает сегодня – в нашем ролике.
 
ВидеоМоскваДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. МосквыАрхитектураГородское хозяйство Москвы
 
 
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