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В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП - РИА Новости, 14.11.2022
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В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП
В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП - РИА Новости, 14.11.2022
В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП
Газопровод высокого давления поврежден в Малоярославецком районе Калужской области при проведении ремонтных работ на ЛЭП, без газа остались более 200... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:14
2022-11-14T17:14
жкх
калуга
весна
малоярославецкий район
калужская область
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Газопровод высокого давления поврежден в Малоярославецком районе Калужской области при проведении ремонтных работ на ЛЭП, без газа остались более 200 домовладений, сообщил глава района Вячеслав Парфенов."При проведении ремонтно-строительных работ на линиях электроснабжения в СП "Коллонтай" повреждён газопровод высокого давления. Без газа остались 219 домовладений в населенных пунктах Ратманово, Потресово, Анисимово, СНТ "Весна", ТСН "Ратманово". Кроме того, без электроснабжения находятся пять населенных пунктов", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.По его словам, восстановительные работы ведет "Тарусамежрайгаз". Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено к 18.00, газоснабжение - к 20.00.
https://ria.ru/20221114/gaz-1831318569.html
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жкх, калуга, весна, малоярославецкий район, калужская область, россия, происшествия
ЖКХ, Калуга, Весна, Малоярославецкий район, Калужская область, Россия, Происшествия
17:14 14.11.2022
 
В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП

В Калужской области повредили газопровод, без газа остались 219 домовладений

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод высокого давления. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Газопровод высокого давления поврежден в Малоярославецком районе Калужской области при проведении ремонтных работ на ЛЭП, без газа остались более 200 домовладений, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
"При проведении ремонтно-строительных работ на линиях электроснабжения в СП "Коллонтай" повреждён газопровод высокого давления. Без газа остались 219 домовладений в населенных пунктах Ратманово, Потресово, Анисимово, СНТ "Весна", ТСН "Ратманово". Кроме того, без электроснабжения находятся пять населенных пунктов", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановительные работы ведет "Тарусамежрайгаз". Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено к 18.00, газоснабжение - к 20.00.
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ЖКХКалугаВеснаМалоярославецкий районКалужская областьРоссияПроисшествия
 
 
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