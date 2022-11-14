https://ria.ru/20221114/gaz-1831422792.html

В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП

В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП - РИА Новости, 14.11.2022

В Калужской области повредили газопровод при ремонтных работах на ЛЭП

Газопровод высокого давления поврежден в Малоярославецком районе Калужской области при проведении ремонтных работ на ЛЭП, без газа остались более 200... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:14

2022-11-14T17:14

2022-11-14T17:14

жкх

калуга

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малоярославецкий район

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Газопровод высокого давления поврежден в Малоярославецком районе Калужской области при проведении ремонтных работ на ЛЭП, без газа остались более 200 домовладений, сообщил глава района Вячеслав Парфенов."При проведении ремонтно-строительных работ на линиях электроснабжения в СП "Коллонтай" повреждён газопровод высокого давления. Без газа остались 219 домовладений в населенных пунктах Ратманово, Потресово, Анисимово, СНТ "Весна", ТСН "Ратманово". Кроме того, без электроснабжения находятся пять населенных пунктов", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.По его словам, восстановительные работы ведет "Тарусамежрайгаз". Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено к 18.00, газоснабжение - к 20.00.

https://ria.ru/20221114/gaz-1831318569.html

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малоярославецкий район

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жкх, калуга, весна, малоярославецкий район, калужская область, россия, происшествия