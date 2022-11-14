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Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
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Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ
Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ
Шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике по итогам саммита G20 в Индонезии, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:48
2022-11-14T16:48
в мире
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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РИМ, 14 ноя – РИА Новости. Шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике по итогам саммита G20 в Индонезии, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам"."В данный момент мы работаем над "чисткой" текста", - приводит его слово агентство.Как уточняется в сообщении, пока неизвестно, есть ли в коммюнике упоминание об украинском конфликте, и "если да, то в каких терминах".
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в мире, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
16:48 14.11.2022
 
Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ

Ansa: шерпы стран-участниц G20 согласовали коммюнике по итогам саммита в Индонезии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали. Архивное фото
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РИМ, 14 ноя – РИА Новости. Шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике по итогам саммита G20 в Индонезии, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам".
"В данный момент мы работаем над "чисткой" текста", - приводит его слово агентство.
Как уточняется в сообщении, пока неизвестно, есть ли в коммюнике упоминание об украинском конфликте, и "если да, то в каких терминах".
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