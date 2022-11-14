https://ria.ru/20221114/g20-1831414715.html

Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ

Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2022

Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ

Шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике по итогам саммита G20 в Индонезии, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:48

2022-11-14T16:48

2022-11-14T16:48

в мире

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

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РИМ, 14 ноя – РИА Новости. Шерпы стран-участниц "Большой двадцатки" согласовали коммюнике по итогам саммита G20 в Индонезии, сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на "источник, близкий к переговорам"."В данный момент мы работаем над "чисткой" текста", - приводит его слово агентство.Как уточняется в сообщении, пока неизвестно, есть ли в коммюнике упоминание об украинском конфликте, и "если да, то в каких терминах".

https://ria.ru/20221114/g20-1831407073.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, индонезия, большая двадцатка, саммит g20