https://ria.ru/20221114/g20-1831348696.html
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев" - РИА Новости, 14.11.2022
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"
Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:22
2022-11-14T13:22
2022-11-14T13:22
в мире
бали
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e91dbd8fa8167af1cbad456c001d57de.jpg
БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны."Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20", - указал Экатьяджана в своем письменном заявлении прессе, которое приводит портал.Он подчеркнул, что управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей".Кроме того, власти Индонезии открыли онлайн-канал для получения сообщений от общественности о подозрительных действиях иностранцев.Экатьяджана добавил, что ранее главное иммиграционное управление уже предпринимало решительные меры и депортировало иностранцев, проводивших демонстрации.
https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html
https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b339365ada3926e23ed78feafe50899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"
TEMPO: власти Индонезии опасаются что, группы иностранцев попытаются сорвать саммит G20
БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости.
Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал TEMPO.CO
со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны.
"Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20", - указал Экатьяджана в своем письменном заявлении прессе, которое приводит портал.
Он подчеркнул, что управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей".
Кроме того, власти Индонезии открыли онлайн-канал для получения сообщений от общественности о подозрительных действиях иностранцев.
Экатьяджана добавил, что ранее главное иммиграционное управление уже предпринимало решительные меры и депортировало иностранцев, проводивших демонстрации.