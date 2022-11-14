https://ria.ru/20221114/g20-1831348696.html

СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"

СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев" - РИА Новости, 14.11.2022

СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"

Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:22

2022-11-14T13:22

2022-11-14T13:22

в мире

бали

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны."Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20", - указал Экатьяджана в своем письменном заявлении прессе, которое приводит портал.Он подчеркнул, что управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей".Кроме того, власти Индонезии открыли онлайн-канал для получения сообщений от общественности о подозрительных действиях иностранцев.Экатьяджана добавил, что ранее главное иммиграционное управление уже предпринимало решительные меры и депортировало иностранцев, проводивших демонстрации.

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html

https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html

бали

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20