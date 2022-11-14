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СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев" - РИА Новости, 14.11.2022
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СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев" - РИА Новости, 14.11.2022
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"
Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:22
2022-11-14T13:22
в мире
бали
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны."Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20", - указал Экатьяджана в своем письменном заявлении прессе, которое приводит портал.Он подчеркнул, что управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей".Кроме того, власти Индонезии открыли онлайн-канал для получения сообщений от общественности о подозрительных действиях иностранцев.Экатьяджана добавил, что ранее главное иммиграционное управление уже предпринимало решительные меры и депортировало иностранцев, проводивших демонстрации.
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в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
13:22 14.11.2022
 
СМИ: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 "группами иностранцев"

TEMPO: власти Индонезии опасаются что, группы иностранцев попытаются сорвать саммит G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали, сообщает портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны.
"Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20", - указал Экатьяджана в своем письменном заявлении прессе, которое приводит портал.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
Он подчеркнул, что управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей".
Кроме того, власти Индонезии открыли онлайн-канал для получения сообщений от общественности о подозрительных действиях иностранцев.
Экатьяджана добавил, что ранее главное иммиграционное управление уже предпринимало решительные меры и депортировало иностранцев, проводивших демонстрации.
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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