https://ria.ru/20221114/g20-1831323054.html

Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД

Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД - РИА Новости, 14.11.2022

Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД

Исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения", заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:18

2022-11-14T12:18

2022-11-14T12:27

большая двадцатка

саммит g20

россия

александр грушко

в мире

киев

бали

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее в Верховную Раду был внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы. Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнеры", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20221114/zayavlenie-1831320553.html

россия

киев

бали

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большая двадцатка, саммит g20, россия, александр грушко, в мире, киев, бали, верховная рада украины