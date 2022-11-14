https://ria.ru/20221114/g20-1831323054.html
Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД
Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД - РИА Новости, 14.11.2022
Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД
Исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения", заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:18
2022-11-14T12:18
2022-11-14T12:27
большая двадцатка
саммит g20
россия
александр грушко
в мире
киев
бали
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, призывы к этому со стороны Киева не более чем "политические упражнения", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее в Верховную Раду был внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы. Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнеры", - сказал Грушко.
https://ria.ru/20221114/zayavlenie-1831320553.html
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большая двадцатка, саммит g20, россия, александр грушко, в мире, киев, бали, верховная рада украины
Большая двадцатка, Саммит G20, Россия, Александр Грушко, В мире, Киев, Бали, Верховная Рада Украины
12:18 14.11.2022 (обновлено: 12:27 14.11.2022)
Россию невозможно исключить из G20, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Россию невозможно исключить из G20, это все политические провокации