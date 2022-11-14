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Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS - РИА Новости, 14.11.2022
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Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS - РИА Новости, 14.11.2022
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS
Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:55
2022-11-14T23:36
в мире
кристина ламбрехт
германия
бундесвер германии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus.Аббревиатура, созвучная с названием одного из вооруженных формирований гитлеровской Германии, оказалась на ярлыках униформы немецкой армии для обозначения размера — S-Short.Министр обороны Кристин Ламбрехт распорядилась самостоятельно решить возникшую проблему — теперь военные должны срезать компрометирующие ярлыки с формы.Всего государство потратило 2,3 миллиарда евро на 313 тысяч комплектов военной формы, касок и спальных мешков.По данным издания, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH &amp; Co. KG. СМИ пока не удалось связаться ни с одной из этих компаний, поэтому неясно, как именно мог произойти инцидент.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, бундесвер германии
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Бундесвер Германии
22:55 14.11.2022 (обновлено: 23:36 14.11.2022)
 
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS

Солдатам немецкой армии выдали форму с символами SS

© AP Photo / Michael SohnСолдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия
Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus.
Аббревиатура, созвучная с названием одного из вооруженных формирований гитлеровской Германии, оказалась на ярлыках униформы немецкой армии для обозначения размера — S-Short.
Министр обороны Кристин Ламбрехт распорядилась самостоятельно решить возникшую проблему — теперь военные должны срезать компрометирующие ярлыки с формы.
Всего государство потратило 2,3 миллиарда евро на 313 тысяч комплектов военной формы, касок и спальных мешков.
По данным издания, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG. СМИ пока не удалось связаться ни с одной из этих компаний, поэтому неясно, как именно мог произойти инцидент.
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью Jedem das Seine (Каждому свое) - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 22:23
Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции
 
В миреКристина ЛамбрехтГерманияБундесвер Германии
 
 
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