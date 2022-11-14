https://ria.ru/20221114/forma-1831485119.html

Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS

Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS - РИА Новости, 14.11.2022

Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS

Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T22:55

2022-11-14T22:55

2022-11-14T23:36

в мире

кристина ламбрехт

германия

бундесвер германии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus.Аббревиатура, созвучная с названием одного из вооруженных формирований гитлеровской Германии, оказалась на ярлыках униформы немецкой армии для обозначения размера — S-Short.Министр обороны Кристин Ламбрехт распорядилась самостоятельно решить возникшую проблему — теперь военные должны срезать компрометирующие ярлыки с формы.Всего государство потратило 2,3 миллиарда евро на 313 тысяч комплектов военной формы, касок и спальных мешков.По данным издания, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG. СМИ пока не удалось связаться ни с одной из этих компаний, поэтому неясно, как именно мог произойти инцидент.

https://ria.ru/20220927/deviz-1819933707.html

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в мире, кристина ламбрехт, германия, бундесвер германии