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Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS - РИА Новости, 14.11.2022
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS
Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:55
2022-11-14T22:55
2022-11-14T23:36
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кристина ламбрехт
германия
бундесвер германии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бундесвер получил новое обмундирование с аббревиатурой SS на ярлыке, пишет Focus.Аббревиатура, созвучная с названием одного из вооруженных формирований гитлеровской Германии, оказалась на ярлыках униформы немецкой армии для обозначения размера — S-Short.Министр обороны Кристин Ламбрехт распорядилась самостоятельно решить возникшую проблему — теперь военные должны срезать компрометирующие ярлыки с формы.Всего государство потратило 2,3 миллиарда евро на 313 тысяч комплектов военной формы, касок и спальных мешков.По данным издания, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG. СМИ пока не удалось связаться ни с одной из этих компаний, поэтому неясно, как именно мог произойти инцидент.
https://ria.ru/20220927/deviz-1819933707.html
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в мире, кристина ламбрехт, германия, бундесвер германии
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Бундесвер Германии
22:55 14.11.2022 (обновлено: 23:36 14.11.2022)
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS
Солдатам немецкой армии выдали форму с символами SS