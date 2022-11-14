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FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221114/flyonearmenia-1831375533.html
FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды
FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды - РИА Новости, 14.11.2022
FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды
Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила в понедельник прямые регулярные рейсы из Еревана в Минеральные Воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:22
2022-11-14T19:22
туризм
минеральные воды
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ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила в понедельник прямые регулярные рейсы из Еревана в Минеральные Воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билетов — шесть тысяч рублей в одну сторону."Минводы — пятый город России, включенный в авиационную карту национальной авиакомпании FlyOne Armenia", — отметили в пресс-службе. — Этот рейс — еще одна возможность для быстрого и комфортного путешествия. Мы уверены, что он будет востребован как для прямых, так и для транзитных поездок".Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна. Авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. Флот состоит из лайнеров Airbus A320 и A319.
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минеральные воды, ереван, новости - туризм, туризм, россия, армения
Туризм, Минеральные Воды, Ереван, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Армения
19:22 14.11.2022
 
FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды

FlyOne Armenia запустила прямые регулярные рейсы из Еревана в Минеральные Воды

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила в понедельник прямые регулярные рейсы из Еревана в Минеральные Воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билетов — шесть тысяч рублей в одну сторону.
"Минводы — пятый город России, включенный в авиационную карту национальной авиакомпании FlyOne Armenia", — отметили в пресс-службе. — Этот рейс — еще одна возможность для быстрого и комфортного путешествия. Мы уверены, что он будет востребован как для прямых, так и для транзитных поездок".
Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна. Авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. Флот состоит из лайнеров Airbus A320 и A319.
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