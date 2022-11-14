https://ria.ru/20221114/flyonearmenia-1831375533.html

FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды

FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды - РИА Новости, 14.11.2022

FlyOne Armenia начала летать из Еревана в Минеральные Воды

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила в понедельник прямые регулярные рейсы из Еревана в Минеральные Воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:22

2022-11-14T19:22

2022-11-14T19:22

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ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустила в понедельник прямые регулярные рейсы из Еревана в Минеральные Воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билетов — шесть тысяч рублей в одну сторону."Минводы — пятый город России, включенный в авиационную карту национальной авиакомпании FlyOne Armenia", — отметили в пресс-службе. — Этот рейс — еще одна возможность для быстрого и комфортного путешествия. Мы уверены, что он будет востребован как для прямых, так и для транзитных поездок".Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна. Авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. Флот состоит из лайнеров Airbus A320 и A319.

https://ria.ru/20221111/shri-lanka-1830682807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

минеральные воды, ереван, новости - туризм, туризм, россия, армения