12:19 14.11.2022 (обновлено: 13:32 14.11.2022)
В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ
МИД: решение о тренировочной миссии ЕС для ВСУ противоречит заявлениям о переговорах
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы отрицательно, естественно, это оцениваем. Мы отрицательно к этому относимся, но для нас это не сюрприз", - сказал он журналистам.
"Потому что если мы посмотрим линию Запада начиная с переворота в Киеве, то на украинском направлении это была линия на взвинчивание напряженности и эскалацию", - подчеркнул дипломат.
"Все это противоречит тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров", - добавил он.
"На самом деле, Запад не сделал ничего для того, чтобы тогда, когда был шанс, решить внутриукраинский конфликт на основе минских соглашений, ничего не сделал для того, чтобы принудить Киев выполнить минские соглашения, и, наоборот, создавал для Киева зону комфорта", - указал дипломат.
Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине. Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.