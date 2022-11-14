Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/evrosoyuz-1831323606.html
В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ
В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ
Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил замглавы... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:19
2022-11-14T13:32
в мире
россия
евросоюз
александр грушко
москва
киев
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы отрицательно, естественно, это оцениваем. Мы отрицательно к этому относимся, но для нас это не сюрприз", - сказал он журналистам."Потому что если мы посмотрим линию Запада начиная с переворота в Киеве, то на украинском направлении это была линия на взвинчивание напряженности и эскалацию", - подчеркнул дипломат.Действия запада - программы НАТО и ЕС по оказанию военного содействия Украины - являются этому свидетельством, указал Грушко."На самом деле, Запад не сделал ничего для того, чтобы тогда, когда был шанс, решить внутриукраинский конфликт на основе минских соглашений, ничего не сделал для того, чтобы принудить Киев выполнить минские соглашения, и, наоборот, создавал для Киева зону комфорта", - указал дипломат.Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине. Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/borrel-1831282784.html
https://ria.ru/20221110/paket-1830623299.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_da6c556b33d02180793bd8647546acec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, александр грушко, москва, киев, украина, нато, сергей лавров
В мире, Россия, Евросоюз, Александр Грушко, Москва, Киев, Украина, НАТО, Сергей Лавров
12:19 14.11.2022 (обновлено: 13:32 14.11.2022)
 
В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ

МИД: решение о тренировочной миссии ЕС для ВСУ противоречит заявлениям о переговорах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы отрицательно, естественно, это оцениваем. Мы отрицательно к этому относимся, но для нас это не сюрприз", - сказал он журналистам.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 10:54
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель
"Потому что если мы посмотрим линию Запада начиная с переворота в Киеве, то на украинском направлении это была линия на взвинчивание напряженности и эскалацию", - подчеркнул дипломат.
Действия запада - программы НАТО и ЕС по оказанию военного содействия Украины - являются этому свидетельством, указал Грушко.
"Все это противоречит тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров", - добавил он.
"На самом деле, Запад не сделал ничего для того, чтобы тогда, когда был шанс, решить внутриукраинский конфликт на основе минских соглашений, ничего не сделал для того, чтобы принудить Киев выполнить минские соглашения, и, наоборот, создавал для Киева зону комфорта", - указал дипломат.
Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине. Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 21:04Специальная военная операция на Украине
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
 
В миреРоссияЕвросоюзАлександр ГрушкоМоскваКиевУкраинаНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала