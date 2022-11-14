https://ria.ru/20221114/evrosoyuz-1831323606.html

В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ

В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022

В МИД прокомментировали решение о создании тренировочной миссии ЕС для ВСУ

Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил замглавы... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:19

2022-11-14T12:19

2022-11-14T13:32

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы отрицательно, естественно, это оцениваем. Мы отрицательно к этому относимся, но для нас это не сюрприз", - сказал он журналистам."Потому что если мы посмотрим линию Запада начиная с переворота в Киеве, то на украинском направлении это была линия на взвинчивание напряженности и эскалацию", - подчеркнул дипломат.Действия запада - программы НАТО и ЕС по оказанию военного содействия Украины - являются этому свидетельством, указал Грушко."На самом деле, Запад не сделал ничего для того, чтобы тогда, когда был шанс, решить внутриукраинский конфликт на основе минских соглашений, ничего не сделал для того, чтобы принудить Киев выполнить минские соглашения, и, наоборот, создавал для Киева зону комфорта", - указал дипломат.Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине. Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221114/borrel-1831282784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, евросоюз, александр грушко, москва, киев, украина, нато, сергей лавров