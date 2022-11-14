https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

ЕС готовится к войне с Россией

ЕС готовится к войне с Россией - РИА Новости, 14.11.2022

ЕС готовится к войне с Россией

То, о чем предпочитали не говорить, значительно закатывая глаза, и делали вид, что недоумевают, о чем таком шепчутся в кулуарах разнообразных саммитов и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:00

2022-11-14T08:07

авторы

адольф гитлер

рудольф гесс

париж

берлин (город)

россия

евросоюз

нато

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То, о чем предпочитали не говорить, значительно закатывая глаза, и делали вид, что недоумевают, о чем таком шепчутся в кулуарах разнообразных саммитов и заседаний, уже несколько дней как перестало быть и тайной, и секретом, и табу.Европа, по крайней мере две страны — основательницы ЕС, Германия и Франция, сменила регистр обсуждения, и сейчас прямое военное столкновение с Россией для Берлина и Парижа больше не геополитическая гипотеза, а геополитическая реальность. Ну они так это говорят. Поверим пока на слово.Это, без сомнения, как задает новый тон в двусторонних отношениях государств, так и меняет расклад сил и в ЕС, и в НАТО.О том, что ФРГ намерена превратить бундесвер в сильнейшую армию на континенте, стало понятно из цифры ассигнований на оборону.Берлин намерен потратить на переоснащение своих вооруженных сил не менее ста миллиардов евро. Да, при кризисе с энергоносителями, при инфляции, при надетых трех свитерах и пяти парах носков, чтобы согреться дома, федеральное правительство выписывает своему военному ведомству чек на абсолютно астрономическую сумму."Пушки вместо масла" (Kanonen statt Butter) — столь давний лозунг, что напомнить, где, кем и когда он был произнес, не вредно. Сказано это было ровно 86 лет назад заместителем Адольфа Гитлера по НСДАП Рудольфом Гессом. Гесс, кстати, обосновал такой выбор нацистских властей следующим образом: "Прежде чем иметь больше масла, нужно иметь больше пушек, иначе когда-нибудь у нас заберут последнее масло".Неизвестно, в курсе ли речеписцы нынешнего федерального канцлера сказанного, пусть и очень давно, одним из главных нацистских преступников, но обоснование подобных колоссальных однократных (то есть в течение нынешнего финансового года) трат в формулировке Шольца звучит так: "На карту поставлена безопасность нашей страны".Наличие масла, очевидно, входит в тот самый продуктовый набор, который многократно усиленная мощь бундесвера должна, по логике федерального правительства, гарантировать немецкой нации.От Берлина не отстает и Париж.Правда, пока больше на словах: ассигнования на армию, пусть и увеличенные в этом году "с учетом новых угроз", составляют примерно 44 миллиарда евро. Конечно, с германскими тратами не сравнимо, но важна риторика. А риторика следующая — в только что опубликованном (и, как сообщается, срочно по многим позициям пересмотренном) "Обзоре национальной военной стратегии" написано черным по белому: "Армия поднимает боевой дух, готовясь к войне".Именно эту референтную фразу выносит в заголовок Le Figaro (не будем забывать, что газета, отражающая позицию правого политического спектра, принадлежит Dassaut Aviation, производителю знаменитых истребителей "Рафаль" и другой военной продукции, а главный заказчик продукции Dassaut Aviation — французское оборонное ведомство).Будем смотреть в глаза реальности: мир, который еще несколько лет назад мы принимали как партнера, мир, которому мы сочувствовали, когда на улицах его городов радикальные исламисты расстреливали людей (кстати, сегодня уже семь лет, как террористы в Париже убили более двух сотен человек), мир, к посольствам которого мы, русские люди, несли траурные букеты и зажигали свечи в память о невинно убиенных, готовится, этого не стесняясь, теперь убивать нас.На это армию, генералов, солдат настраивают политики. А заодно политики к этому варианту развития событий готовят и общественное мнение.Не будем надеяться на некие голоса разума, которые могут прозвучать в публичном или кулуарном пространстве, — эти голоса, по крайней мере пока, судя по произнесенной Макроном речи на главной базе французских ВМФ в Тулоне, услышаны не будут.Но как, чем и, самое главное, зачем Макрон решил идти по пути дальнейшей эскалации конфликта?О том, что в настоящий момент французская армия не слишком отличается по силе духа и оснащению от той, что брела по Смоленской дороге в направлении Парижа, говорят те, кто знаком с ситуацией с тем же снабжением очень небольшого французского контингента, размещенного в Румынии. Туда, на форпост "противостояния с Россией", для защиты восточного фланга НАТО еще в феврале с большой помпой высадили десант.Побывавшие с инспекцией на базе в Румынии депутаты нацсобрания сообщили, что "военнослужащие по-прежнему живут в палатках, пользуются практически самодельным отоплением, ночами спать невозможно, поскольку матрасы облюбовали клопы, которые кусают солдат, а рацион, который подают в армейской столовой, "есть практически невозможно".Депутаты (оба они входят в профильную комиссию парламента) в поданном на рассмотрение документе задают сакраментальный вопрос: "Мы именно таким способом, имея армию именно в таком состоянии, намерены сдерживать Россию?"Но депутаты — они хоть и уважаемые люди, но все же гражданские.Гораздо серьезнее и весомее звучат слова, точнее, анализ сегодняшнего положения армии, принадлежащие бывшему начальнику Генштаба страны генералу Пьеру де Виллье.Де Вилье в свое время прямо высказал Макрону все, что он думает про армейский бюджет, прибавив, как шептались в коридорах власти, пару крепких выражений в адрес тех, кто тянется на цыпочках, пытаясь услужить Брюсселю. Бросил заявление на стол и переключился на сочинительство. Сейчас он выпускает уже пятую книгу воспоминаний и размышлений, название ее красноречиво: "Честное слово".Генерал в отставке заявил, что "нынешнее обострение конфликта на Украине выгодно исключительно США: у Европы там нет и не может быть никаких интересов, кроме как последующих за кризисом проблем", а еще он подчеркнул, что сейчас в обществе отсутствует очень важный фактор — это единство в понимании национальных интересов. Если вы идете на фронт, вы должны понимать, что и кого вы собираетесь защищать. Также он добавил, что на протяжении десятилетий концепция развития вооруженных сил строилась на идее "экспедиционного корпуса", которая не предполагала столкновения и, самое главное, ведения, как выразился генерал де Вилье, "конфликта с сильным противником и военных действий высокой степени интенсивности".По словам высокопоставленного и очень осведомленного (пусть и бывшего) военачальника, у ВС Франции нет в достаточном количестве амуниции и арсеналов, а ни первое, ни второе невозможно создать за полгода и даже за более длительный срок.Тут еще стоит добавить, что военные бюджеты сегодня в ЕС одни страны увеличить могут на порядок (например, Германия), другие способны подбросить армейским пару миллиардов, а третьи вообще всякой финансовой возможности лишены.И что тогда получается?Получается, что и тут возникнет новая возможность споров и кризисов — уже внутри самой объединенной Европы.Если Париж не в силах сейчас меряться ничем с Берлином, то он отыгрывается на Риме, отказываясь от прежних договоренностей, пусть они не имели милитаристской составляющей, а речь шла о приеме трех с половиной тысяч нелегалов, которых Италия хотела сбагрить Франции.Париж в последний момент свое обещание принять этих людей дезавуировал.Доверия, таким образом, нет на гораздо менее значимом уровне, а речь в планах Евросоюза ни много ни мало идет о военном конфликте, и не с кем-то, а с Россией. И как в такой ситуации они смогут выстроить единый фронт?Или, если отбросить слова и угрозы, риторику, чьи корни уходят в самые мрачные времена истории континента, может, это все — просто блеф? И этот блеф — способ отвлечь общественное внимание от действительно существующих проблем, которые, сославшись на "недостаток пушек", можно вообще не решать? Что если все это, весь этот спектакль, придумано, чтобы понравиться Вашингтону, дав Пентагону, что называется, "маячок"?Потому что если слова, действия, интенции тех, кто руководит сейчас когда-то действительно серьезными и когда-то и правда державами, основаны исключительно на ностальгии по временам, когда их побаивались соседи, то сегодня над армией, которую по ночам кусают клопы, у которой арсеналы пусты и никакой общей идеи о защите страны нет, наверное, можно посмеиваться.Лишенные оперативного простора и политически, и даже финансово, они могут и наверняка еще будут грозно надувать щеки.Пусть пугают. Нам не страшно. Да и исторический опыт таких противостояний подсказывает, что как раз тут — с нашей боеспособностью, наличием абсолютно безграничных ресурсов в любой сфере, имеющей отношение и к ВПК, и к армии, — все у нас в порядке.Как в порядке и было до. И как в порядке будет и после. И ровно столько, сколько потребуется. Для защиты Родины и нашего народа.

https://ria.ru/20221022/evropa-1825800938.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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авторы, адольф гитлер, рудольф гесс, париж, берлин (город), россия, евросоюз, нато, вооруженные силы франции