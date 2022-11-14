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Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон - РИА Новости, 14.11.2022
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Культура
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Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон
Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон - РИА Новости, 14.11.2022
Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон
Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, скончался на 90-м году жизни, сообщила актриса. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:07
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культура
дженнифер энистон
крит (остров)
сша
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, скончался на 90-м году жизни, сообщила актриса."Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел в небеса с миром и без боли. И в день 11.11 - не больше, не меньше! У тебя всегда было удивительное чувство времени", - написала Энистон в социальных сетях.Настоящее имя Джона Энистона - Яннис Анастасакис. Он родился в 1933 году на острове Крит. Семья будущего актера эмигрировала в США, когда ему было два года. В 1965 году Энистон женился на актрисе Нэнси Доу, которая в 1969 году родила ему дочь Дженнифер.Основной работой Энистона как актера стали роли в телесериалах. Наибольшей популярности он достиг благодаря роли в мыльной опере "Дни нашей жизни", в которой снимался с 1985 года.
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дженнифер энистон, крит (остров), сша, культура, новости культуры
Культура, Дженнифер Энистон, Крит (остров), США, Культура, Новости культуры
20:07 14.11.2022
 
Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон

В США на 90-м году жизни умер актер и отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон Джон

© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Дженнифер Энистон с своим отцом
Актриса Дженнифер Энистон с своим отцом - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Дженнифер Энистон с своим отцом . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, скончался на 90-м году жизни, сообщила актриса.
"Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел в небеса с миром и без боли. И в день 11.11 - не больше, не меньше! У тебя всегда было удивительное чувство времени", - написала Энистон в социальных сетях.
Настоящее имя Джона Энистона - Яннис Анастасакис. Он родился в 1933 году на острове Крит. Семья будущего актера эмигрировала в США, когда ему было два года. В 1965 году Энистон женился на актрисе Нэнси Доу, которая в 1969 году родила ему дочь Дженнифер.
Основной работой Энистона как актера стали роли в телесериалах. Наибольшей популярности он достиг благодаря роли в мыльной опере "Дни нашей жизни", в которой снимался с 1985 года.
 
КультураДженнифер ЭнистонКрит (остров)СШАКультураНовости культуры
 
 
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