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Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон

Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон - РИА Новости, 14.11.2022

Умер актер и отец Дженнифер Энистон Джон

Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, скончался на 90-м году жизни, сообщила актриса. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:07

2022-11-14T20:07

2022-11-14T20:07

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, скончался на 90-м году жизни, сообщила актриса."Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел в небеса с миром и без боли. И в день 11.11 - не больше, не меньше! У тебя всегда было удивительное чувство времени", - написала Энистон в социальных сетях.Настоящее имя Джона Энистона - Яннис Анастасакис. Он родился в 1933 году на острове Крит. Семья будущего актера эмигрировала в США, когда ему было два года. В 1965 году Энистон женился на актрисе Нэнси Доу, которая в 1969 году родила ему дочь Дженнифер.Основной работой Энистона как актера стали роли в телесериалах. Наибольшей популярности он достиг благодаря роли в мыльной опере "Дни нашей жизни", в которой снимался с 1985 года.

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дженнифер энистон, крит (остров), сша, культура, новости культуры