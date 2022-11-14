https://ria.ru/20221114/energiya-1831429151.html
На Украине продолжат стабилизационные отключения электроэнергии
На Украине продолжат стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.11.2022
На Украине продолжат стабилизационные отключения электроэнергии
Исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук заявил, что стабилизационные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:41
2022-11-14T17:41
2022-11-14T17:41
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук заявил, что стабилизационные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться."Попали в достаточно важный объект, причем это объект, который уже отремонтировали. Причем попали на следующий день после того, как его пустили в работу. Дай Бог, чтобы мы обошлись графиками стабилизационных отключений, и не было аварийных отключений... Сейчас программа-максимум - это иметь графики и жить по ним, надеясь, что мы сможем отремонтировать следующие элементы, в том числе те, которые были повреждены. К сожалению, повреждения, которые были на прошлой неделе, значительны, там достаточно уникальное оборудование было повреждено. Заменить его без производства невозможно", - заявил Сахарук в эфире телемарафона "Единые новости".Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что на прошлой неделе был серьезно поврежден один из ключевых объектов энергетики Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дтэк
На Украине продолжат стабилизационные отключения электроэнергии
Украинский холдинг "ДТЭК": стабилизационные отключения электроэнергии будут продолжаться
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук заявил, что стабилизационные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться.
"Попали в достаточно важный объект, причем это объект, который уже отремонтировали. Причем попали на следующий день после того, как его пустили в работу. Дай Бог, чтобы мы обошлись графиками стабилизационных отключений, и не было аварийных отключений... Сейчас программа-максимум - это иметь графики и жить по ним, надеясь, что мы сможем отремонтировать следующие элементы, в том числе те, которые были повреждены. К сожалению, повреждения, которые были на прошлой неделе, значительны, там достаточно уникальное оборудование было повреждено. Заменить его без производства невозможно", - заявил Сахарук в эфире телемарафона "Единые новости".
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго
" сообщили, что на прошлой неделе был серьезно поврежден один из ключевых объектов энергетики Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева
до Львова
и Ивано-Франковска
. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский
1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.