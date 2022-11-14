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Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями Meta* - РИА Новости, 14.11.2022
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Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями Meta*
Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями Meta* - РИА Новости, 14.11.2022
Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями Meta*
"СПБ Биржа" с понедельника прекратила все операции с акциями компании Meta Platforms* во всех режимах торгов. При этом пока неясно, возобновятся ли в России... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T00:42
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экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "СПБ Биржа" с понедельника прекратила все операции с акциями компании Meta Platforms* во всех режимах торгов. При этом пока неясно, возобновятся ли в России торги акциями иностранной компании, или их держателям в конечном итоге будут грозить уголовные риски."С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов", — указано в ранее опубликованном сообщении "СПБ Биржи".Московская биржа исключила акции Meta* из торгов с 12 октября. А "СПБ Биржа" в тот день анонсировала приостановку торгов ими, ограничения постепенно вступали в силу начиная с 13 октября.Решение о приостановке торгов акциями Meta Platforms* вызвано включением корпорации в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности. При этом 12 и 13 ноября - выходные дни на "СПБ Бирже", поэтому фактически торги акциями Meta* осуществлялись до 11 ноября включительно.Остановка торгов по ценным бумагам может быть как временным явлением, так и затянувшимся обстоятельством, несущим дополнительные риски, прокомментировал РИА Новости Иван Пуховой из ФГ "Финам"."Если данную бумагу не продали до остановки торгов, то в вашем портфеле прибавится один проблемный актив. Ждать и надеяться на возобновление торгов по данной бумаге могут только стойкие долгосрочные инвесторы, ведь пока непонятно, когда будет разрешена данная ситуация", - дополняет он.Российским властям предстоит решить, считать ли экстремистскими вложения в акции Meta*, заявил зампред ЦБ Чистюхин. По его мнению, если будет принято положительное решение, российским держателям могут грозить уголовные риски.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, россия, московская биржа
Экономика, Россия, Московская биржа
00:42 14.11.2022
 
Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями Meta*

Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями компании Meta Platforms

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "СПБ Биржа" с понедельника прекратила все операции с акциями компании Meta Platforms* во всех режимах торгов. При этом пока неясно, возобновятся ли в России торги акциями иностранной компании, или их держателям в конечном итоге будут грозить уголовные риски.
"С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов", — указано в ранее опубликованном сообщении "СПБ Биржи".
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Решение о приостановке торгов акциями Meta Platforms* вызвано включением корпорации в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности. При этом 12 и 13 ноября - выходные дни на "СПБ Бирже", поэтому фактически торги акциями Meta* осуществлялись до 11 ноября включительно.
Остановка торгов по ценным бумагам может быть как временным явлением, так и затянувшимся обстоятельством, несущим дополнительные риски, прокомментировал РИА Новости Иван Пуховой из ФГ "Финам".
"Если данную бумагу не продали до остановки торгов, то в вашем портфеле прибавится один проблемный актив. Ждать и надеяться на возобновление торгов по данной бумаге могут только стойкие долгосрочные инвесторы, ведь пока непонятно, когда будет разрешена данная ситуация", - дополняет он.
Российским властям предстоит решить, считать ли экстремистскими вложения в акции Meta*, заявил зампред ЦБ Чистюхин. По его мнению, если будет принято положительное решение, российским держателям могут грозить уголовные риски.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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