https://ria.ru/20221114/dtp-1831261664.html
В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие
В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.11.2022
В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие
Автобус Neoplan утром в понедельник под Новосибирском въехал в припаркованный на обочине грузовик International, пострадали 10 пассажиров, сообщает областная... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:49
2022-11-14T08:49
2022-11-14T08:49
происшествия
новосибирская область
гибдд мвд рф
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Автобус Neoplan утром в понедельник под Новосибирском въехал в припаркованный на обочине грузовик International, пострадали 10 пассажиров, сообщает областная ГИБДД."Около 07.50 (03.50 мск) автобус Neoplan под управлением мужчины 1962 года рождения двигался со стороны федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в сторону завода Mars, и у дома 16 корпус 1 (Остановочная платформа 3307 км) совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль International, после чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania", - говорится в сообщении.В ГИБДД уточнили, что грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки. ДТП произошло в Новосибирском районе недалеко от Промышленно-логистического парка."В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены десять пассажиров автобуса (семеро мужчин и три женщины, диагнозы уточняются). Всего в автобусе находились 42 человека", - сообщили в госавтоинспекции.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20221112/dtp-1831015812.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Новосибирская область, ГИБДД МВД РФ
В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие
В Новосибирской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Автобус Neoplan утром в понедельник под Новосибирском въехал в припаркованный на обочине грузовик International, пострадали 10 пассажиров, сообщает областная ГИБДД.
"Около 07.50 (03.50 мск) автобус Neoplan под управлением мужчины 1962 года рождения двигался со стороны федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в сторону завода Mars, и у дома 16 корпус 1 (Остановочная платформа 3307 км) совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль International, после чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania", - говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки. ДТП произошло в Новосибирском районе
недалеко от Промышленно-логистического парка.
"В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены десять пассажиров автобуса (семеро мужчин и три женщины, диагнозы уточняются). Всего в автобусе находились 42 человека", - сообщили в госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.