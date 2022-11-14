https://ria.ru/20221114/dtp-1831261664.html

В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.11.2022

В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

Автобус Neoplan утром в понедельник под Новосибирском въехал в припаркованный на обочине грузовик International, пострадали 10 пассажиров, сообщает областная... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:49

2022-11-14T08:49

2022-11-14T08:49

происшествия

новосибирская область

гибдд мвд рф

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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Автобус Neoplan утром в понедельник под Новосибирском въехал в припаркованный на обочине грузовик International, пострадали 10 пассажиров, сообщает областная ГИБДД."Около 07.50 (03.50 мск) автобус Neoplan под управлением мужчины 1962 года рождения двигался со стороны федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в сторону завода Mars, и у дома 16 корпус 1 (Остановочная платформа 3307 км) совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль International, после чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania", - говорится в сообщении.В ГИБДД уточнили, что грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки. ДТП произошло в Новосибирском районе недалеко от Промышленно-логистического парка."В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены десять пассажиров автобуса (семеро мужчин и три женщины, диагнозы уточняются). Всего в автобусе находились 42 человека", - сообщили в госавтоинспекции.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20221112/dtp-1831015812.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, гибдд мвд рф