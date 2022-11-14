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ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831442965.html
ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни
ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни
Украинские войска нанесли 85 ударов из артиллерии и систем залпового огня по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка за последние дни,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:26
2022-11-14T18:26
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли 85 ударов из артиллерии и систем залпового огня по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка за последние дни, массированные обстрелы не прекращаются, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."За последние дни практически не прекращаются обстрелы трех районов города из девяти. Особо пострадали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы, по которым за последние дни было нанесено 85 ударов. Широко используются системы залпового огня, 155 натовская артиллерия. Массированные обстрелы города не прекращаются", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил он, в городе начат отопительный сезон, все службы работают в круглосуточном режиме в повышенной готовности.
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
18:26 14.11.2022
 
ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудник пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли 85 ударов из артиллерии и систем залпового огня по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка за последние дни, массированные обстрелы не прекращаются, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"За последние дни практически не прекращаются обстрелы трех районов города из девяти. Особо пострадали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы, по которым за последние дни было нанесено 85 ударов. Широко используются системы залпового огня, 155 натовская артиллерия. Массированные обстрелы города не прекращаются", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил он, в городе начат отопительный сезон, все службы работают в круглосуточном режиме в повышенной готовности.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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