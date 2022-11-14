https://ria.ru/20221114/donetsk-1831442965.html

ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни

ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни - РИА Новости, 14.11.2022

ВСУ нанесли 85 ударов по трем районам Донецка за последние дни

Украинские войска нанесли 85 ударов из артиллерии и систем залпового огня по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка за последние дни,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:26

2022-11-14T18:26

2022-11-14T18:26

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли 85 ударов из артиллерии и систем залпового огня по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка за последние дни, массированные обстрелы не прекращаются, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."За последние дни практически не прекращаются обстрелы трех районов города из девяти. Особо пострадали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы, по которым за последние дни было нанесено 85 ударов. Широко используются системы залпового огня, 155 натовская артиллерия. Массированные обстрелы города не прекращаются", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил он, в городе начат отопительный сезон, все службы работают в круглосуточном режиме в повышенной готовности.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины