https://ria.ru/20221114/donetsk-1831386883.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:28

2022-11-14T15:28

2022-11-14T15:32

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.21 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221114/obstrel-1831386057.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк