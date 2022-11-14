https://ria.ru/20221114/donetsk-1831386883.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:28
2022-11-14T15:28
2022-11-14T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.21 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:28 14.11.2022 (обновлено: 15:32 14.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из "Града"