https://ria.ru/20221114/donetsk-1831275959.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:25

2022-11-14T10:25

2022-11-14T10:37

специальная военная операция на украине

донецк

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киев

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.14 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 9.55 украинские войска выпустили по Киевскому району пять снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/donetsk-1831275959.html

https://ria.ru/20221114/dnr-1831265932.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, нато, киев