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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831275959.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:25
2022-11-14T10:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
нато
киев
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.14 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 9.55 украинские войска выпустили по Киевскому району пять снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831275959.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, НАТО, Киев
10:25 14.11.2022 (обновлено: 10:37 14.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.14 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:25Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
Кроме того, в 9.55 украинские войска выпустили по Киевскому району пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела в одном из пригородных районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 09:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияНАТОКиев
 
 
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