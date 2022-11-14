https://ria.ru/20221114/donetsk-1831274728.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:19

2022-11-14T10:19

2022-11-14T10:19

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В 9.05 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов, а в 9.25 мск по Киевскому району - семь снарядов. В обоих случаях применялся калибр 155 миллиметров.Кроме того, в 8.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/kharkov-1831244750.html

https://ria.ru/20221113/vzryv-1831239373.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, в мире, сцкк, нато