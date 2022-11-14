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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831274728.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:19
2022-11-14T10:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
в мире
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В 9.05 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов, а в 9.25 мск по Киевскому району - семь снарядов. В обоих случаях применялся калибр 155 миллиметров.Кроме того, в 8.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/kharkov-1831244750.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, в мире, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире, СЦКК, НАТО
10:19 14.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 19 натовских снарядов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 01:02Специальная военная операция на Украине
Мэр Харькова сообщил об обстреле Индустриального района города
В 9.05 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов, а в 9.25 мск по Киевскому району - семь снарядов. В обоих случаях применялся калибр 155 миллиметров.
Кроме того, в 8.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Харьков, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 23:45Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщают о взрывах под Харьковом
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ миреСЦККНАТО
 
 
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