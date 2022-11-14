https://ria.ru/20221114/dnr-1831243865.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска вечером воскресенья обстреляли Калининский район Горловки и Червоногвардейский район Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T00:53

2022-11-14T00:53

2022-11-14T00:53

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

россия

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером воскресенья обстреляли Калининский район Горловки и Червоногвардейский район Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в направлении Калининского района Горловки в 22.07 выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В 23.03 четыре снаряда калибром 155 миллиметров выпущено в направлении Червоногвардейского района Макеевки, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

россия

украина

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горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, россия, украина, происшествия