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Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска вечером воскресенья обстреляли Калининский район Горловки и Червоногвардейский район Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T00:53
2022-11-14T00:53
2022-11-14T00:53
специальная военная операция на украине
горловка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером воскресенья обстреляли Калининский район Горловки и Червоногвардейский район Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в направлении Калининского района Горловки в 22.07 выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В 23.03 четыре снаряда калибром 155 миллиметров выпущено в направлении Червоногвардейского района Макеевки, добавили в ведомстве.
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горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку