https://ria.ru/20221114/dilemma-1831247831.html

СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой

СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой - РИА Новости, 14.11.2022

СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой

Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться "не в тех руках", написал обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T02:28

2022-11-14T02:28

2022-11-14T03:28

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специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться "не в тех руках", написал обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.По его мнению, сейчас эта дилемма становится особенно трудной из-за "растущего отчаяния украинских лидеров", которые призывают к все большим поставкам западного оружия. Кафлин призвал "не навредить собственным вооруженным силам" военными поставками Киеву.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221113/interesy-1831124703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато, великобритания, киев