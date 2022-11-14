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СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой
СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой - РИА Новости, 14.11.2022
СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой
Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться "не в тех руках", написал обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T02:28
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в мире
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сша
нато
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киев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться "не в тех руках", написал обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.По его мнению, сейчас эта дилемма становится особенно трудной из-за "растущего отчаяния украинских лидеров", которые призывают к все большим поставкам западного оружия. Кафлин призвал "не навредить собственным вооруженным силам" военными поставками Киеву.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, нато, великобритания, киев
В мире, Украина, США, НАТО, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Киев
02:28 14.11.2022 (обновлено: 03:28 14.11.2022)
 
СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой

Telegraph: Запад опасается, что поставляемое Киеву оружие может оказаться не в тех руках

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться "не в тех руках", написал обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.

"Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос: с одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц", — заявил автор статьи.

По его мнению, сейчас эта дилемма становится особенно трудной из-за "растущего отчаяния украинских лидеров", которые призывают к все большим поставкам западного оружия. Кафлин призвал "не навредить собственным вооруженным силам" военными поставками Киеву.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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