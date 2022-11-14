02:28 14.11.2022 (обновлено: 03:28 14.11.2022)
СМИ: отчаяние киевских властей поставило Запад перед трудной дилеммой
Telegraph: Запад опасается, что поставляемое Киеву оружие может оказаться не в тех руках
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться "не в тех руках", написал обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.
"Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос: с одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц", — заявил автор статьи.
По его мнению, сейчас эта дилемма становится особенно трудной из-за "растущего отчаяния украинских лидеров", которые призывают к все большим поставкам западного оружия. Кафлин призвал "не навредить собственным вооруженным силам" военными поставками Киеву.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.