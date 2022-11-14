https://ria.ru/20221114/dgtu-1830532158.html

Российская нейросеть сможет прогнозировать свойства новых полимеров

Российская нейросеть сможет прогнозировать свойства новых полимеров - РИА Новости, 14.11.2022

Российская нейросеть сможет прогнозировать свойства новых полимеров

Создавать более стойкие и функциональные полимеры поможет российская нейросеть, способная прогнозировать их свойства в тысячи раз быстрее других программ,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:00

2022-11-14T09:00

2022-11-14T09:00

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университетская наука

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Создавать более стойкие и функциональные полимеры поможет российская нейросеть, способная прогнозировать их свойства в тысячи раз быстрее других программ, утверждают разработчики из ДГТУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.Полимерами называют химические соединения, состоящие из множества повторяющихся звеньев (мономеров), которые выстраиваются в крупные молекулы, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ).Полимерные материалы – одни из самых востребованных в промышленности. К наиболее популярным изделиям из них можно отнести упаковки для различной пищи, посуду, бутылки, силиконовые предметы, шины и даже украшения, подчеркнули специалисты.В России и в мире регулярно синтезируют новые полимеры, однако процесс выяснения их свойств, в частности, устойчивости к высоким температурам и различным повреждениям, остается трудоемким и долгим.Для этого требуется создавать сложную математическую модель, обратили внимание в вузе, и она не может выявить в точности все изменения в материале при его долгой эксплуатации.Материалом для обучения стали данные, сгенерированные на основе теоретических кривых релаксаций (процесс перестройки вещества при переходе из неравновесного состояния в равновесное), дополнил ученый. Теперь по результатам обработки информации исследователи могут составлять подробные графики изменений во времени для полимеров.Особенно ценным специалист называет выявление изменений их свойств в зависимости от температуры. Полимерные соединения размягчаются при высоких температурных показателях, и теперь можно четко установить порог начала выраженных деформаций для каждого соединения. Это позволит лучше определять сферу применения конкретных полимеров, уверен Антон Чепурненко, и может поспособствовать созданию более устойчивых соединений."Нейросеть помогает определить и особенности вторичных полимеров, которые производятся при переработке первичных. Так мы выясняем, насколько изменятся характеристики вещества в итоге, и будет ли материал полностью безопасен для использования в быту", – отметил исследователь.Имея детальное знание о свойствах материалов можно существенно расширить область их применения, считает ученый. Так, например, вторичный поливинилхлорид жестче, чем исходный, значит, может использоваться не только для изготовления облицовочных элементов, но и конструкций, воспринимающих более серьезные нагрузки.Чепурненко подчеркнул, что дальнейшая перспектива исследований – дообучение нейросети для работы c бетоном и другими материалами.ДГТУ является участником государственной программы поддержки университетов "Приоритет 2030". В рамках программы развития вуза до 2030 года реализуется стратегический проект "Восемь точек роста", призванный обеспечить инновационное развитие на основе междисциплинарного подхода с фокусировкой на приоритетных направлениях.

https://ria.ru/20221107/skfu-1828639456.html

https://ria.ru/20221110/yufu-1830216823.html

https://na.ria.ru/20210823/vyatgu-1746544097.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, донской государственный технический университет, искусственный интеллект, ростов-на-дону