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В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение" - РИА Новости, 14.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221114/delo-1831327334.html
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение" - РИА Новости, 14.11.2022
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"
Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:24
2022-11-14T12:25
религия
происшествия
радужный
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове."По факту применения насилия к ребенку в отношении жительницы города Радужный возбуждено уголовное дело. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, женщина систематически не исполняла родительские обязанности в отношении четырехлетней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала к ней жестокое обращение и причиняла ребенку телесные повреждения.
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происшествия, радужный, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Происшествия, Радужный, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:24 14.11.2022 (обновлено: 12:25 14.11.2022)
 
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"

СК в Югре возбудил дело на мать, истязавшую дочь за неправильное крещение

© РИА Новости / Руслан КривобокДокументы дела в суде
Документы дела в суде - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Документы дела в суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове.
"По факту применения насилия к ребенку в отношении жительницы города Радужный возбуждено уголовное дело. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина систематически не исполняла родительские обязанности в отношении четырехлетней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала к ней жестокое обращение и причиняла ребенку телесные повреждения.
Гимнастка - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 21:13
В Италии начали расследование случаев жестокого обращения с гимнастками
 
РелигияПроисшествияРадужныйРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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