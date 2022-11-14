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В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение" - РИА Новости, 14.11.2022
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"
Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:24
2022-11-14T12:24
2022-11-14T12:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове."По факту применения насилия к ребенку в отношении жительницы города Радужный возбуждено уголовное дело. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, женщина систематически не исполняла родительские обязанности в отношении четырехлетней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала к ней жестокое обращение и причиняла ребенку телесные повреждения.
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происшествия, радужный, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Происшествия, Радужный, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:24 14.11.2022 (обновлено: 12:25 14.11.2022)
В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"
СК в Югре возбудил дело на мать, истязавшую дочь за неправильное крещение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове.
"По факту применения насилия к ребенку в отношении жительницы города Радужный возбуждено уголовное дело. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина систематически не исполняла родительские обязанности в отношении четырехлетней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала к ней жестокое обращение и причиняла ребенку телесные повреждения.