https://ria.ru/20221114/delo-1831327334.html

В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"

В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение" - РИА Новости, 14.11.2022

В Югре возбудили дело на мать, истязавшую дочь за "неправильное крещение"

Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:24

2022-11-14T12:24

2022-11-14T12:25

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове."По факту применения насилия к ребенку в отношении жительницы города Радужный возбуждено уголовное дело. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, женщина систематически не исполняла родительские обязанности в отношении четырехлетней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала к ней жестокое обращение и причиняла ребенку телесные повреждения.

https://rsport.ria.ru/20221109/gimnastika-1830363160.html

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происшествия, радужный, россия, следственный комитет россии (ск рф)