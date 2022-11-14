https://ria.ru/20221114/chelyabinsk-1831424910.html

Власти закупят 32 вагона для проекта метротрама в Челябинске

Власти закупят 32 вагона для проекта метротрама в Челябинске - РИА Новости, 14.11.2022

Власти закупят 32 вагона для проекта метротрама в Челябинске

Более 30 специальных трехсекционных вагонов закупят власти Челябинской области в рамках реализации проекта строительства метротрамвая, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:21

2022-11-14T17:21

2022-11-14T17:21

челябинская область

алексей текслер

алексей нечаев

наталья котова

россия

челябинская область

челябинск

моспроект-3

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Более 30 специальных трехсекционных вагонов закупят власти Челябинской области в рамках реализации проекта строительства метротрамвая, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.Губернатор региона Алексей Текслер провел совещание по реализации проекта метротрамвая в Челябинске, обсуждение которого прошло с участием подрядчика - гендиректора АО "Моспроект-3" Анны Меркуловой. Перед совещанием Текслер и Меркулова, а также глава Челябинска Наталья Котова посетили стройплощадку линии "Север-Юг", где осмотрели частично построенные конструкции и перегонные тоннели станции "Торговый центр"."Инфраструктурный проект был поддержан на федеральном уровне, региону выделили средства в виде инфраструктурного бюджетного кредита, началась реализация проекта. В рамках строительства метротрама также будет приобретен необходимый подвижной состав: запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов", - говорится в сообщении.По словам главы региона, технические требования к метротрамвайным вагонам определены. "Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Текслер отметил знаковость и значимость метротрама. "Проект уникальный, уверен, мы будем гордиться им. Это будет синтез лучших технических решений и сервисных практик. В новой версии проекта метротрамвай будет технично интегрирован в существующую трамвайную сеть, что, помимо других преимуществ, позволит сэкономить немалые средства. Потому что продолжение строительства метро, чтобы оно было функциональным, с максимальным количеством станций, большим пассажирским трафиком и было интегрировано в транспортную схему – это вызывало наибольшее количество вопросов для принятия решений. А метротрамвай решает эти проблемы", - отметил глава региона.Он добавил, что проект отвечает на многие вызовы и тенденции, способствует развитию всей Челябинской агломерации. "Потому что город разрастается, и мы также за счет модернизации и новых технических транспортных решений создаем транспортную сеть и делаем город более мобильным, более удобным для проживания, вне зависимости от того, в какой части города ты находишься", - подчеркнул губернатор.Ранее Меркулова отмечала, что инженерам компании предстоит работа на участках скального грунта со сложной гидрологией. "В процессе работы под метротрамвай будет частично адаптирован станционный комплекс "Торговый центр" и 2 км ранее пройденных тоннелей. ГК "Моспроект-3" уже проводит комплекс работ по поддержке выработок метро в Челябинске. Предложенная специалистами холдинга система метротрамвая комплексно решает задачи: градостроительных особенностей города, его пассажиропотоков, ранее созданных выработок метро, комбинацию подземных и наземных участков рельсового транспорта с максимальной экономической эффективностью. Технико-экономическое обоснование проектной документации получило положительное заключение Главгосэкспертизы", – цитирует пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства региона слова Меркуловой.Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев уточнял, что метротрамвай станет другим уровнем мобильности людей. "И поскольку это современный, комфортный, скоростной рельсовый транспорт, то он вполне сможет стать альтернативой личному автомобилю. Мы развиваем всю сеть общественного транспорта, модернизируем его с учетом экологических требований. Кроме того, проект привлечет новые рабочие места, а самое главное – позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее. Еще один из важных факторов – безопасность. Метро в Челябинске – это объект незавершенного строительства… Поэтому важно завершить уже проделанную работу", - цитирует пресс-служба миндортранса региона слова Нечаева.Проектирование строительства метрополитена в Челябинске началось еще в 1976 году, а строительство стартовало в 1991 году, но остановилось из-за отсутствия финансирования. В конце мая 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах по завершению строительства метро, так, необходимо достроить 7,2 километра тоннелей и запустить метротрамвай, который будет передвигаться и внизу, в метро, и на поверхности. В январе 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в 2022 году благодаря бюджетным кредитам продолжится строительство инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске.

https://ria.ru/20221111/chelyabinsk-1830660247.html

https://ria.ru/20221019/opershtab-1825213143.html

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Дарья Буймова

алексей текслер, алексей нечаев, наталья котова, россия, челябинская область, челябинск, моспроект-3, главгосэкспертиза, экономика