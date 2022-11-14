https://ria.ru/20221114/bronya-1831263583.html

Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню

Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню - РИА Новости, 14.11.2022

Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню

Российское предприятие "Армоком" начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов армейской авиации, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:05

2022-11-14T09:05

2022-11-14T09:43

новое оружие россии

безопасность

россия

олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российское предприятие "Армоком" начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов армейской авиации, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Олег Фаустов.В защитный комплект войдут противоосколочный шлем, новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.Весь цикл работ, от поставки образцов на испытания до начала серийного производства, проведут в ближайшие два-три года.

https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)