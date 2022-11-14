https://ria.ru/20221114/bronya-1831263583.html
Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню
Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню - РИА Новости, 14.11.2022
Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню
Российское предприятие "Армоком" начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов армейской авиации, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:05
2022-11-14T09:05
2022-11-14T09:43
новое оружие россии
безопасность
россия
олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российское предприятие "Армоком" начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов армейской авиации, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Олег Фаустов.В защитный комплект войдут противоосколочный шлем, новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.Весь цикл работ, от поставки образцов на испытания до начала серийного производства, проведут в ближайшие два-три года.
https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Олег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком)
09:05 14.11.2022 (обновлено: 09:43 14.11.2022)
Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню
"Армоком" создаст специализированную броню для российских вертолетчиков за два-три года
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российское предприятие "Армоком" начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов армейской авиации, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Олег Фаустов.
"В настоящий момент они (экипажи. — Прим. ред.) не имеют бронезащиты — есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты", — пояснил собеседник агентства.
В защитный комплект войдут противоосколочный шлем, новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.
Весь цикл работ, от поставки образцов на испытания до начала серийного производства, проведут в ближайшие два-три года.