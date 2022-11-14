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МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
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МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией
МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией
Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Россией, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в преддверии саммита стран "Большой двадцатки". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:51
2022-11-14T14:01
в мире
россия
великобритания
джеймс клеверли
большая двадцатка
саммит g20
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Россией, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в преддверии саммита стран "Большой двадцатки"."Что мы не собираемся делать — так это нормализовать отношения с Россией", — сказал он в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос о том, провел бы премьер Британии Риши Сунак переговоры с Владимиром Путиным, если бы тот присутствовал на встрече лидеров стран G20. Клеверли добавил, что Британия собирается высказать российской делегации критику из-за ситуации на Украине.Позднее в эфире радио LBC дипломат отметил, что некоторые страны высказывают свое неодобрение "не так открыто", как того хотелось бы Британии, и королевство будет продолжать выступать за "международное осуждение" действий российских властей. В частности, по его словам, особенно важна позиция Китая, который, как утверждается, имеет "огромное влияние" на мировой арене и к которому "прислушивается" Москва.Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, заявили, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На встрече российская делегация планирует представить инициативы, касающиеся поставок продовольствия, газового сотрудничества с Турцией, организацию экспорта зерна и удобрений.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.
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в мире, россия, великобритания, джеймс клеверли, большая двадцатка, саммит g20, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Великобритания, Джеймс Клеверли, Большая двадцатка, Саммит G20, Санкции в отношении России
12:51 14.11.2022 (обновлено: 14:01 14.11.2022)
 
МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией

© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Россией, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в преддверии саммита стран "Большой двадцатки".
"Что мы не собираемся делать — так это нормализовать отношения с Россией", — сказал он в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос о том, провел бы премьер Британии Риши Сунак переговоры с Владимиром Путиным, если бы тот присутствовал на встрече лидеров стран G20.
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Клеверли добавил, что Британия собирается высказать российской делегации критику из-за ситуации на Украине.
Позднее в эфире радио LBC дипломат отметил, что некоторые страны высказывают свое неодобрение "не так открыто", как того хотелось бы Британии, и королевство будет продолжать выступать за "международное осуждение" действий российских властей. В частности, по его словам, особенно важна позиция Китая, который, как утверждается, имеет "огромное влияние" на мировой арене и к которому "прислушивается" Москва.
Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, заявили, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".
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Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На встрече российская делегация планирует представить инициативы, касающиеся поставок продовольствия, газового сотрудничества с Турцией, организацию экспорта зерна и удобрений.
G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.
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В миреРоссияВеликобританияДжеймс КлеверлиБольшая двадцаткаСаммит G20Санкции в отношении России
 
 
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