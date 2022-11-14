https://ria.ru/20221114/britaniya-1831336487.html

МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией

МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией - РИА Новости, 14.11.2022

МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией

Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Россией, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в преддверии саммита стран "Большой двадцатки". РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:51

2022-11-14T12:51

2022-11-14T14:01

в мире

россия

великобритания

джеймс клеверли

большая двадцатка

саммит g20

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Россией, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в преддверии саммита стран "Большой двадцатки"."Что мы не собираемся делать — так это нормализовать отношения с Россией", — сказал он в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос о том, провел бы премьер Британии Риши Сунак переговоры с Владимиром Путиным, если бы тот присутствовал на встрече лидеров стран G20. Клеверли добавил, что Британия собирается высказать российской делегации критику из-за ситуации на Украине.Позднее в эфире радио LBC дипломат отметил, что некоторые страны высказывают свое неодобрение "не так открыто", как того хотелось бы Британии, и королевство будет продолжать выступать за "международное осуждение" действий российских властей. В частности, по его словам, особенно важна позиция Китая, который, как утверждается, имеет "огромное влияние" на мировой арене и к которому "прислушивается" Москва.Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, заявили, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На встрече российская делегация планирует представить инициативы, касающиеся поставок продовольствия, газового сотрудничества с Турцией, организацию экспорта зерна и удобрений.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, джеймс клеверли, большая двадцатка, саммит g20, санкции в отношении россии