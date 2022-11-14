https://ria.ru/20221114/borrel-1831282784.html

Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель

Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 14.11.2022

Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель

Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:54

2022-11-14T10:54

2022-11-14T10:54

жозеп боррель

в мире

украина

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав европейских МИД в Брюсселе в понедельник, сообщил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Важное решение на сегодня - это запуск тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали это и приняли решение о ее запуске в рекордно короткое время. Миссия будет готова к работе через пару недель. Много стран готовы участвовать в этой тренировочной миссии", - сказал он.

https://ria.ru/20221111/es-1830680995.html

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жозеп боррель, в мире, украина, брюссель, евросоюз