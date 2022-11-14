https://ria.ru/20221114/borrel-1831282784.html
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 14.11.2022
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель
Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:54
2022-11-14T10:54
2022-11-14T10:54
жозеп боррель
в мире
украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав европейских МИД в Брюсселе в понедельник, сообщил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Важное решение на сегодня - это запуск тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали это и приняли решение о ее запуске в рекордно короткое время. Миссия будет готова к работе через пару недель. Много стран готовы участвовать в этой тренировочной миссии", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, в мире, украина, брюссель, евросоюз
Жозеп Боррель, В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что много стран готовы тренировать военных для Украины