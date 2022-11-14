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Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 14.11.2022
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Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 14.11.2022
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель
Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:54
2022-11-14T10:54
жозеп боррель
в мире
украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав европейских МИД в Брюсселе в понедельник, сообщил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Важное решение на сегодня - это запуск тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали это и приняли решение о ее запуске в рекордно короткое время. Миссия будет готова к работе через пару недель. Много стран готовы участвовать в этой тренировочной миссии", - сказал он.
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жозеп боррель, в мире, украина, брюссель, евросоюз
Жозеп Боррель, В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз
10:54 14.11.2022
 
Страны ЕС готовы тренировать военных для Украины, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что много стран готовы тренировать военных для Украины

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Многие страны ЕС выразили готовность участвовать в новой тренировочной миссии для украинских военных, которая будет официально запущена на встрече глав европейских МИД в Брюсселе в понедельник, сообщил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Важное решение на сегодня - это запуск тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали это и приняли решение о ее запуске в рекордно короткое время. Миссия будет готова к работе через пару недель. Много стран готовы участвовать в этой тренировочной миссии", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Жозеп БоррельВ миреУкраинаБрюссельЕвросоюз
 
 
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