https://ria.ru/20221114/bolnitsa-1831434043.html

СК проверяет больницу в Комсомольске-на-Амуре из-за смерти пациентки

СК проверяет больницу в Комсомольске-на-Амуре из-за смерти пациентки - РИА Новости, 14.11.2022

СК проверяет больницу в Комсомольске-на-Амуре из-за смерти пациентки

Следствие заинтересовалось смертью пациентки в больнице Комсомольска-на-Амуре, после проверки будут оценены действия персонала медучреждения, сообщает в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:02

2022-11-14T18:02

2022-11-14T18:02

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Следствие заинтересовалось смертью пациентки в больнице Комсомольска-на-Амуре, после проверки будут оценены действия персонала медучреждения, сообщает в понедельник СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.В соцсетях появилась информация, что в травмпункт больницы №7 Комсомольска-на-Амуре вечером минувшей пятницы была доставлена женщина с травмой головы после избиения в подъезде. Как утверждается, пострадавшую на видео снял другой пациент, ожидающий помощи. С его слов, якобы женщина пролежала на кушетке в приемном покое более двух часов, мучаясь от боли, на видео запечатлены ее стенания и хрипы. Вместо врача к ней приставили охранника, который нелестно высказывался в адрес пострадавшей, потому что она была "бичихой без прописки". Кроме того, заявляют местные СМИ, врачи так отнеслись к женщине, потому что она была "бомжихой". В итоге, она потеряла сознание и только тогда её увезли в реанимационный блок. Женщина скончалась днем в воскресенье."В СМИ и социальных сетях 13 ноября сообщалось о ненадлежащем оказании медпомощи женщине, доставленной в Городскую больницу №7 Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины в лечебном учреждении", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, следователями будет дана всесторонняя оценка, в том числе действиям персонала медучреждения.Официальных комментариев от руководства больницы №7 Комсомольска-на-Амуре получить не удалось. Как сообщает минздрав региона, "произошла гибель пациентки 40 лет с подтвержденным диагнозом "цирроз печени". Ведомство уточняет, что за время нахождения в медорганизации пациентке провели необходимые обследования, в том числе СКТ. Также ее осмотрел нейрохирург. "По факту действий медицинского персонала в приемном отделении и действий охранника будет проводиться служебное расследование", - проинформировал краевой минздрав. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре контролирует ход проверки.

https://ria.ru/20221011/derbent-1823242282.html

https://ria.ru/20221013/sk-1823843530.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество