https://ria.ru/20221114/boepripasy-1831434172.html

Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы

Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы - РИА Новости, 14.11.2022

Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы

Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:02

2022-11-14T18:02

2022-11-14T18:48

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

луганская народная республика

босния и герцеговина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе имеющихся на вооружении образцов, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости."Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять", - рассказал Рогозин.Он добавил, что при этом крайне важна их цена, потому что средства на большую закупку найти сложно без участия бюджета Российской Федерации. "А мы в основном говорим сейчас о поддержке фронта со стороны частных компаний - частные разработчики и частные спонсоры-патриоты России, которые вкладывают в это большие личные средства, и это крайне важно", - пояснил экс-глава Роскосмоса.По его словам, сейчас в силах ДНР и ЛНР также востребованы различные механические приспособления, которые могут обеспечить быстрое, оперативное, манёвренное применение стрелкового вооружения. "Это опорно-поворотные устройства с элементами искусственного интеллекта, которые также испытывались различными нашими организациями и которые могут достаточно легко крепиться на транспортных средствах, на тех же самых пикапах. Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками противника", - уточнил Рогозин.Ранее он сообщал РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.

https://ria.ru/20221113/rogozin-1831209534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

босния и герцеговина

донецкая народная республика

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Рогозин о разработке высокоточных планирующих боеприпасах Для войск ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы, рассказал РИА Новости Рогозин. 2022-11-14T18:02 true PT1M11S

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дмитрий рогозин, луганская народная республика, босния и герцеговина, донецкая народная республика