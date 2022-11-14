https://ria.ru/20221114/boepripasy-1831434172.html
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы - РИА Новости, 14.11.2022
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы
Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:02
2022-11-14T18:02
2022-11-14T18:48
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
луганская народная республика
босния и герцеговина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе имеющихся на вооружении образцов, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости."Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять", - рассказал Рогозин.Он добавил, что при этом крайне важна их цена, потому что средства на большую закупку найти сложно без участия бюджета Российской Федерации. "А мы в основном говорим сейчас о поддержке фронта со стороны частных компаний - частные разработчики и частные спонсоры-патриоты России, которые вкладывают в это большие личные средства, и это крайне важно", - пояснил экс-глава Роскосмоса.По его словам, сейчас в силах ДНР и ЛНР также востребованы различные механические приспособления, которые могут обеспечить быстрое, оперативное, манёвренное применение стрелкового вооружения. "Это опорно-поворотные устройства с элементами искусственного интеллекта, которые также испытывались различными нашими организациями и которые могут достаточно легко крепиться на транспортных средствах, на тех же самых пикапах. Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками противника", - уточнил Рогозин.Ранее он сообщал РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
https://ria.ru/20221113/rogozin-1831209534.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
босния и герцеговина
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831436416_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d1c346973432be0459018e7fd69d7f0.jpg
Рогозин о разработке высокоточных планирующих боеприпасах
Для войск ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы, рассказал РИА Новости Рогозин.
2022-11-14T18:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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дмитрий рогозин, луганская народная республика, босния и герцеговина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Луганская Народная Республика, Босния и Герцеговина, Донецкая Народная Республика
18:02 14.11.2022 (обновлено: 18:48 14.11.2022)
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы
Рогозин: для подразделений ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе имеющихся на вооружении образцов, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
"Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять", - рассказал Рогозин.
Он добавил, что при этом крайне важна их цена, потому что средства на большую закупку найти сложно без участия бюджета Российской Федерации. "А мы в основном говорим сейчас о поддержке фронта со стороны частных компаний - частные разработчики и частные спонсоры-патриоты России, которые вкладывают в это большие личные средства, и это крайне важно", - пояснил экс-глава Роскосмоса.
По его словам, сейчас в силах ДНР и ЛНР также востребованы различные механические приспособления, которые могут обеспечить быстрое, оперативное, манёвренное применение стрелкового вооружения. "Это опорно-поворотные устройства с элементами искусственного интеллекта, которые также испытывались различными нашими организациями и которые могут достаточно легко крепиться на транспортных средствах, на тех же самых пикапах. Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками противника", - уточнил Рогозин.
Ранее он сообщал РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР
и ДНР
. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине
в 90-е годы.