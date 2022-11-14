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Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/boepripasy-1831434172.html
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы - РИА Новости, 14.11.2022
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы
Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:02
2022-11-14T18:48
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
луганская народная республика
босния и герцеговина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе имеющихся на вооружении образцов, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости."Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять", - рассказал Рогозин.Он добавил, что при этом крайне важна их цена, потому что средства на большую закупку найти сложно без участия бюджета Российской Федерации. "А мы в основном говорим сейчас о поддержке фронта со стороны частных компаний - частные разработчики и частные спонсоры-патриоты России, которые вкладывают в это большие личные средства, и это крайне важно", - пояснил экс-глава Роскосмоса.По его словам, сейчас в силах ДНР и ЛНР также востребованы различные механические приспособления, которые могут обеспечить быстрое, оперативное, манёвренное применение стрелкового вооружения. "Это опорно-поворотные устройства с элементами искусственного интеллекта, которые также испытывались различными нашими организациями и которые могут достаточно легко крепиться на транспортных средствах, на тех же самых пикапах. Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками противника", - уточнил Рогозин.Ранее он сообщал РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
https://ria.ru/20221113/rogozin-1831209534.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Рогозин о разработке высокоточных планирующих боеприпасах
Для войск ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы, рассказал РИА Новости Рогозин.
2022-11-14T18:02
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дмитрий рогозин, луганская народная республика, босния и герцеговина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Луганская Народная Республика, Босния и Герцеговина, Донецкая Народная Республика
18:02 14.11.2022 (обновлено: 18:48 14.11.2022)
 
Для военных ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы

Рогозин: для подразделений ЛНР и ДНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Частными компаниями при поддержке инспекторской группы "Царские волки" для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы на базе имеющихся на вооружении образцов, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
"Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять", - рассказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 19:06Специальная военная операция на Украине
России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин
Он добавил, что при этом крайне важна их цена, потому что средства на большую закупку найти сложно без участия бюджета Российской Федерации. "А мы в основном говорим сейчас о поддержке фронта со стороны частных компаний - частные разработчики и частные спонсоры-патриоты России, которые вкладывают в это большие личные средства, и это крайне важно", - пояснил экс-глава Роскосмоса.
По его словам, сейчас в силах ДНР и ЛНР также востребованы различные механические приспособления, которые могут обеспечить быстрое, оперативное, манёвренное применение стрелкового вооружения. "Это опорно-поворотные устройства с элементами искусственного интеллекта, которые также испытывались различными нашими организациями и которые могут достаточно легко крепиться на транспортных средствах, на тех же самых пикапах. Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками противника", - уточнил Рогозин.
Ранее он сообщал РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинЛуганская Народная РеспубликаБосния и ГерцеговинаДонецкая Народная Республика
 
 
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