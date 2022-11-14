https://ria.ru/20221114/bochkarev-1831303953.html

Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий

Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий - РИА Новости, 14.11.2022

Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий

Около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться на территориях в зоне влияния Московских центральных диаметров, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:42

2022-11-14T11:42

2022-11-14T11:42

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Недвижимость. Около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться на территориях в зоне влияния Московских центральных диаметров, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД затрагивают зоны активного городского развития", – отметил Бочкарев.Он уточнил, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет около 23,4 миллиона "квадратов" различной недвижимости."В полуторакилометровой зоне влияния станций может быть построено 13,3 миллиона квадратных метров жилья, а также 10,1 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости", - рассказал заммэра, пояснив, что такой объем застройки наряду с жильем поможет создать около 1,2 миллиона рабочих мест.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.

https://ria.ru/20221103/bochkarev-1828880187.html

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Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев