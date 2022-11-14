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Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий - РИА Новости, 14.11.2022
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Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий
Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий - РИА Новости, 14.11.2022
Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий
Около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться на территориях в зоне влияния Московских центральных диаметров, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:42
2022-11-14T11:42
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Недвижимость. Около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться на территориях в зоне влияния Московских центральных диаметров, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД затрагивают зоны активного городского развития", – отметил Бочкарев.Он уточнил, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет около 23,4 миллиона "квадратов" различной недвижимости."В полуторакилометровой зоне влияния станций может быть построено 13,3 миллиона квадратных метров жилья, а также 10,1 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости", - рассказал заммэра, пояснив, что такой объем застройки наряду с жильем поможет создать около 1,2 миллиона рабочих мест.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
https://ria.ru/20221103/bochkarev-1828880187.html
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
11:42 14.11.2022
 

Бочкарев: МЦД стимулирует развитие прилегающих территорий

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Недвижимость. Около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться на территориях в зоне влияния Московских центральных диаметров, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД затрагивают зоны активного городского развития", – отметил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
3 ноября, 10:41
Бочкарев: с начала года в Москве сдали 5 миллионов "квадратов" жилья
Он уточнил, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет около 23,4 миллиона "квадратов" различной недвижимости.
"В полуторакилометровой зоне влияния станций может быть построено 13,3 миллиона квадратных метров жилья, а также 10,1 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости", - рассказал заммэра, пояснив, что такой объем застройки наряду с жильем поможет создать около 1,2 миллиона рабочих мест.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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