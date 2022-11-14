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В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони
В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони - РИА Новости, 14.11.2022
В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони
Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T03:35
2022-11-14T03:35
2022-11-14T03:40
новое оружие россии
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика "Армоком" Олег Фаустов.Это на 300 грамм меньше, чем поступающие сегодня серийно на оснащение ВС РФ шлемы 6Б47 (созданы в рамках работы "Ратник"), которые весят 1 килограмм.Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов ведущих военных держав."Например, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 грамм больше нашего, при этом защитные характеристики у них одинаковые, то есть 1,2 килограмма против одного килограмма у нас. Немецкие и французские шлемы весят еще больше", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
03:35 14.11.2022 (обновлено: 03:40 14.11.2022)
В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони
Разработчик Фаустов: для военных создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика "Армоком" Олег Фаустов.
Это на 300 грамм меньше, чем поступающие сегодня серийно на оснащение ВС РФ
шлемы 6Б47 (созданы в рамках работы "Ратник"), которые весят 1 килограмм.
"Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано", - сказал Фаустов.
Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов ведущих военных держав.
"Например, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 грамм больше нашего, при этом защитные характеристики у них одинаковые, то есть 1,2 килограмма против одного килограмма у нас. Немецкие и французские шлемы весят еще больше", - рассказал собеседник агентства.