https://ria.ru/20221114/bezopasnost-1831249683.html

В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони

В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони - РИА Новости, 14.11.2022

В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони

Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T03:35

2022-11-14T03:35

2022-11-14T03:40

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика "Армоком" Олег Фаустов.Это на 300 грамм меньше, чем поступающие сегодня серийно на оснащение ВС РФ шлемы 6Б47 (созданы в рамках работы "Ратник"), которые весят 1 килограмм.Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов ведущих военных держав."Например, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 грамм больше нашего, при этом защитные характеристики у них одинаковые, то есть 1,2 килограмма против одного килограмма у нас. Немецкие и французские шлемы весят еще больше", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф