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Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей - РИА Новости, 14.11.2022
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Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей - РИА Новости, 14.11.2022
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей
Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:15
2022-11-14T14:40
россия
экономика
михаил мишустин
объединенная двигателестроительная корпорация
правительство рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что в этой сфере стоят совершенно четкие задачи с указанием сроков выпуска конкретных двигателей."Денис Валентинович (Мантуров - ред.), нужно сделать все необходимое для строгого соблюдения поставленных сроков. Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, держите решение этой задачи на личном контроле", - сказал он.
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россия, экономика, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, правительство рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Правительство РФ
14:15 14.11.2022 (обновлено: 14:40 14.11.2022)
 
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей

Правительство выделит более 44 миллиардов рублей на расширение производства авиадвигателей

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что в этой сфере стоят совершенно четкие задачи с указанием сроков выпуска конкретных двигателей.
"Денис Валентинович (Мантуров - ред.), нужно сделать все необходимое для строгого соблюдения поставленных сроков. Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, держите решение этой задачи на личном контроле", - сказал он.
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