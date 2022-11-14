https://ria.ru/20221114/aviadvigateli-1831366603.html

Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей

Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей - РИА Новости, 14.11.2022

Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей

Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:15

2022-11-14T14:15

2022-11-14T14:40

россия

экономика

михаил мишустин

объединенная двигателестроительная корпорация

правительство рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что в этой сфере стоят совершенно четкие задачи с указанием сроков выпуска конкретных двигателей."Денис Валентинович (Мантуров - ред.), нужно сделать все необходимое для строгого соблюдения поставленных сроков. Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, держите решение этой задачи на личном контроле", - сказал он.

https://ria.ru/20221109/rosaviatsiya-1830292268.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, правительство рф