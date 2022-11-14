https://ria.ru/20221114/aviadvigateli-1831366603.html
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей - РИА Новости, 14.11.2022
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей
Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:15
2022-11-14T14:15
2022-11-14T14:40
россия
экономика
михаил мишустин
объединенная двигателестроительная корпорация
правительство рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что в этой сфере стоят совершенно четкие задачи с указанием сроков выпуска конкретных двигателей."Денис Валентинович (Мантуров - ред.), нужно сделать все необходимое для строгого соблюдения поставленных сроков. Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, держите решение этой задачи на личном контроле", - сказал он.
https://ria.ru/20221109/rosaviatsiya-1830292268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, правительство рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Правительство РФ
14:15 14.11.2022 (обновлено: 14:40 14.11.2022)
Правительство выделит средства на расширение производства авиадвигателей
Правительство выделит более 44 миллиардов рублей на расширение производства авиадвигателей