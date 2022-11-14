13:22 14.11.2022 (обновлено: 13:57 14.11.2022)
Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили украинскую атаку на Краснолиманском направлении
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 14 ноября.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов", — говорится в документе.
Кроме того, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ безуспешно попытались атаковать российские подразделения в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Интенсивным огнем удалось остановить противника и отбросить на исходную позицию. Потери украинской стороны составили более 120 военнослужащих, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей.
На Южнодонецком направлении отбита попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.
Также за сутки российские подразделения поразили три пункта управления ВСУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах.
Уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, российская артиллерия подавила две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской и Херсонской областях.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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