https://ria.ru/20221114/ataka-1831349024.html

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.11.2022

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, сообщило Минобороны в сводке о... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:22

2022-11-14T13:22

2022-11-14T13:57

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 14 ноября."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов", — говорится в документе.Кроме того, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ безуспешно попытались атаковать российские подразделения в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Интенсивным огнем удалось остановить противника и отбросить на исходную позицию. Потери украинской стороны составили более 120 военнослужащих, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей.На Южнодонецком направлении отбита попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.Также за сутки российские подразделения поразили три пункта управления ВСУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах.Уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, российская артиллерия подавила две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской и Херсонской областях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина