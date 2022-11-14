https://ria.ru/20221114/asean-1831440410.html

В Германии заявили о провале Запада в поисках союзников против России

В Германии заявили о провале Запада в поисках союзников против России - РИА Новости, 14.11.2022

В Германии заявили о провале Запада в поисках союзников против России

Попытки Запада расширить антироссийские санкции за счет подключения к ним стран АСЕАН завершились провалом, пишет обозреватель немецкого издания Junge Welt Йорг РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:19

2022-11-14T18:19

2022-11-14T19:32

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Попытки Запада расширить антироссийские санкции за счет подключения к ним стран АСЕАН завершились провалом, пишет обозреватель немецкого издания Junge Welt Йорг Кронауэр."Государства Юго-Восточной Азии по-прежнему не готовы принять чью-либо сторону в противоборстве Запада с Россией и Китаем", — заявил автор.Он отметил, что, кроме Сингапура, ни одна страна в регионе не поддерживает санкции против России. Также Кронауэр обратил внимание на то, что многие государства нацелены на расширение сотрудничества. Отдельно он выделил Вьетнам — две недели назад генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг посетил Пекин."Вьетнам — одна из стран, чье традиционное соперничество с Китаем США любят использовать. Но Ханой после пребывания Чонга в Китае дал ясно понять: он не хочет, чтобы Вашингтон втянул его в противоборство с Пекином", — говорится в публикации.Автор заявил, что на прошедшем на днях саммите АСЕАН Штаты создавали видимость интереса к Юго-Восточной Азии, в отличие от Китая — действительно намеренного расширять сотрудничество и, в частности, добиваться соглашения о свободной торговле с членами организации.Кронауэр также раскритиковал Германию и страны ЕС за пассивность: эти государства пропустили саммит АСЕАН, в отличие от России, США, Китая, Индии и Японии. Автор отметил, что ЕС проведет отдельный саммит со странами организации в декабре, но тем не менее заявил о маргинализации Европы.Очередной, 17-й ежегодный Восточно-азиатский саммит прошел 12-13 ноября в Камбодже.

https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html

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в мире, россия, германия, китай, евросоюз, сша