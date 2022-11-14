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Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство - РИА Новости, 14.11.2022
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Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство - РИА Новости, 14.11.2022
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство
Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты"... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:45
2022-11-14T09:45
олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") в 2023 году в два раза нарастит производство в интересах российской армии, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов."Что касается "Аромокома", в этом году мы досрочно выполнили гособоронзаказ, в частности по бронешлемам, и уже начали работать по гособоронзаказу на 2023 год. &lt;…&gt; Уже в следующем году мы произведем в два раза больше изделий, чем в этом", - сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин, подводя итоги частичной мобилизации, в рамках которой в ВС РФ было призвано свыше 300 тысяч человек, заявил, что на сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых действий."Армоком" был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты.Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.
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олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком), вооруженные силы рф, россия
Олег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком), Вооруженные силы РФ, Россия
09:45 14.11.2022
 
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство

Изготовитель экипировки для ВС России "Армоком" удвоит производство в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетитель Международного военно-технического форума "Армия-2018" осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком"
Посетитель Международного военно-технического форума Армия-2018 осматривает средства индивидуальной защиты компании Армоком - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель Международного военно-технического форума "Армия-2018" осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") в 2023 году в два раза нарастит производство в интересах российской армии, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов.
"Что касается "Аромокома", в этом году мы досрочно выполнили гособоронзаказ, в частности по бронешлемам, и уже начали работать по гособоронзаказу на 2023 год. <…> Уже в следующем году мы произведем в два раза больше изделий, чем в этом", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, подводя итоги частичной мобилизации, в рамках которой в ВС РФ было призвано свыше 300 тысяч человек, заявил, что на сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых действий.
"Армоком" был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты.
Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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