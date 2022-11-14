https://ria.ru/20221114/armokom-1831269040.html
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство - РИА Новости, 14.11.2022
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство
Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты"... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:45
2022-11-14T09:45
2022-11-14T09:45
олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") в 2023 году в два раза нарастит производство в интересах российской армии, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов."Что касается "Аромокома", в этом году мы досрочно выполнили гособоронзаказ, в частности по бронешлемам, и уже начали работать по гособоронзаказу на 2023 год. <…> Уже в следующем году мы произведем в два раза больше изделий, чем в этом", - сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин, подводя итоги частичной мобилизации, в рамках которой в ВС РФ было призвано свыше 300 тысяч человек, заявил, что на сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых действий."Армоком" был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты.Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.
https://ria.ru/20221114/ekipirovka-1831266253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком), вооруженные силы рф, россия
Олег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком), Вооруженные силы РФ, Россия
Изготовитель экипировки для российских военнослужащих удвоит производство
Изготовитель экипировки для ВС России "Армоком" удвоит производство в 2023 году
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") в 2023 году в два раза нарастит производство в интересах российской армии, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов.
"Что касается "Аромокома", в этом году мы досрочно выполнили гособоронзаказ, в частности по бронешлемам, и уже начали работать по гособоронзаказу на 2023 год. <…> Уже в следующем году мы произведем в два раза больше изделий, чем в этом", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин
, подводя итоги частичной мобилизации, в рамках которой в ВС РФ
было призвано свыше 300 тысяч человек, заявил, что на сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых действий.
"Армоком" был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты.
Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.