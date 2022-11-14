https://ria.ru/20221114/armiya-1831442313.html

Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу

Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу - РИА Новости, 14.11.2022

Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий заключать контракт на военную службу в российской армии людям, привлеченным к административной... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:24

2022-11-14T18:24

2022-11-14T18:25

безопасность

здоровье - общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий заключать контракт на военную службу в российской армии людям, привлеченным к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков, до конца срока административного наказания."Контракт не может быть заключен <…> также с гражданином (иностранным гражданином), подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию", - следует из документа, опубликованного в понедельник на портале официальной правовой информации. Согласно КоАП РФ срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, составляет один год с дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.Ранее контракт запрещалось заключать только с осужденными или находящимися под следствием гражданам России и иностранцам.

https://ria.ru/20221103/vyplata-1829131608.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф