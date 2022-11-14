https://ria.ru/20221114/armiya-1831442313.html
Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу
Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу - РИА Новости, 14.11.2022
Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий заключать контракт на военную службу в российской армии людям, привлеченным к административной... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:24
2022-11-14T18:24
2022-11-14T18:25
безопасность
здоровье - общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий заключать контракт на военную службу в российской армии людям, привлеченным к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков, до конца срока административного наказания."Контракт не может быть заключен <…> также с гражданином (иностранным гражданином), подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию", - следует из документа, опубликованного в понедельник на портале официальной правовой информации. Согласно КоАП РФ срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, составляет один год с дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.Ранее контракт запрещалось заключать только с осужденными или находящимися под следствием гражданам России и иностранцам.
https://ria.ru/20221103/vyplata-1829131608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
18:24 14.11.2022 (обновлено: 18:25 14.11.2022)
Отбывающих наказание за наркотики запретили брать на контрактную службу
Путин запретил привлекать административно наказанных за наркотики к службе по контракту