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Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии - РИА Новости, 14.11.2022
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Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии - РИА Новости, 14.11.2022
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:51
2022-11-14T19:21
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации."Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время &lt;...&gt; гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации", — сообщается там.Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
16:51 14.11.2022 (обновлено: 19:21 14.11.2022)
 
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.
Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
"Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации", — сообщается там.
Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.
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