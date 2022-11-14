https://ria.ru/20221114/armiya-1831415668.html
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии - РИА Новости, 14.11.2022
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:51
2022-11-14T16:51
2022-11-14T19:21
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации."Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации", — сообщается там.Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
16:51 14.11.2022 (обновлено: 19:21 14.11.2022)
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.
Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
"Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации", — сообщается там.
Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.