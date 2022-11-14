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В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна
В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна - РИА Новости, 14.11.2022
В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна
В Александрии арестовали пятерых россиян — членов экипажа корабля, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:56
2022-11-14T15:56
2022-11-14T16:44
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КАИР, 14 ноя — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Александрии арестовали пятерых россиян — членов экипажа корабля, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте.В генконсульстве добавили, что грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, задержали 4 ноября. По предварительным данным, на борту находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Согласно сведениям от местных органов, состояние здоровья задержанных не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.Дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, которого предоставил Каир. Они также запросили у местных властей разрешение на организацию консульского посещения и подчеркнули, что будут добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.
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РИА Новости
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в мире, россия, египет, александрия, коморские острова
В мире, Россия, Египет, Александрия, Коморские острова
15:56 14.11.2022 (обновлено: 16:44 14.11.2022)
В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна
В египетской Александрии арестовали пятерых россиян из экипажа грузового судна
КАИР, 14 ноя — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Александрии арестовали пятерых россиян — членов экипажа корабля, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте.
"Посольство России в Египте и Генеральное консульство плотно занимаются ситуацией вокруг задержанного судна, <…> среди членов экипажа которого пять российских граждан, в том числе капитан и его старший помощник", — заявили в дипмиссии.
В генконсульстве добавили, что грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов
, задержали 4 ноября. По предварительным данным, на борту находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.
Согласно сведениям от местных органов, состояние здоровья задержанных не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.
Дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, которого предоставил Каир. Они также запросили у местных властей разрешение на организацию консульского посещения и подчеркнули, что будут добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.