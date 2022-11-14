https://ria.ru/20221114/arest-1831395319.html

В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна

В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна - РИА Новости, 14.11.2022

В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна

В Александрии арестовали пятерых россиян — членов экипажа корабля, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:56

2022-11-14T15:56

2022-11-14T16:44

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КАИР, 14 ноя — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Александрии арестовали пятерых россиян — членов экипажа корабля, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте.В генконсульстве добавили, что грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, задержали 4 ноября. По предварительным данным, на борту находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Согласно сведениям от местных органов, состояние здоровья задержанных не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.Дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, которого предоставил Каир. Они также запросили у местных властей разрешение на организацию консульского посещения и подчеркнули, что будут добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.

https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827141132.html

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Влада Копылова

в мире, россия, египет, александрия, коморские острова