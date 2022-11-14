Рейтинг@Mail.ru
Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html
Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе
Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе - РИА Новости, 15.11.2022
Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе
Полицейские в Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, который ранил нескольких силовиков и забаррикадировался в доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-14T23:16
2022-11-15T00:14
происшествия
анапа
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские в Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, который ранил нескольких силовиков и забаррикадировался в доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю."Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе", — говорится в заявлении.В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Специалисты планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой — резаную рану ладони, угрозы их жизни нет.После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия. Позже стало известно, что преступник ранил еще одного из полицейских, его госпитализировали.На нападавшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь и применении насилия, сообщали в СК.
https://ria.ru/20221017/ranenie-1824630837.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
23:16 14.11.2022 (обновлено: 00:14 15.11.2022)
 
Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе

Силовики ликвидировали мужчину, который ранил нескольких полицейских в Анапе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские в Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, который ранил нескольких силовиков и забаррикадировался в доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе", — говорится в заявлении.
В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Специалисты планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой — резаную рану ладони, угрозы их жизни нет.
После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия. Позже стало известно, что преступник ранил еще одного из полицейских, его госпитализировали.
На нападавшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь и применении насилия, сообщали в СК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:47
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала