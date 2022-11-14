https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html

Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе

Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе - РИА Новости, 15.11.2022

Силовики ликвидировали мужчину, ранившего нескольких полицейских в Анапе

Полицейские в Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, который ранил нескольких силовиков и забаррикадировался в доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-14T23:16

2022-11-14T23:16

2022-11-15T00:14

происшествия

анапа

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские в Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, который ранил нескольких силовиков и забаррикадировался в доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю."Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе", — говорится в заявлении.В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Специалисты планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой — резаную рану ладони, угрозы их жизни нет.После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия. Позже стало известно, что преступник ранил еще одного из полицейских, его госпитализировали.На нападавшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь и применении насилия, сообщали в СК.

https://ria.ru/20221017/ranenie-1824630837.html

анапа

краснодарский край

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происшествия, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)