https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html
Эксперт перечислил бренды алкоголя, которые останутся в России
Эксперт перечислил бренды алкоголя, которые останутся в России - РИА Новости, 14.11.2022
Эксперт перечислил бренды алкоголя, которые останутся в России
Зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались, к последним относятся известные производители... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:34
2022-11-14T08:34
2022-11-14T08:34
экономика
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались, к последним относятся известные производители виски, рома, вермута, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов."Практически весь используемый в магазинах и ресторанах импортный крепкий алкоголь представлен рядом иностранных компаний. Каждая из них имеет свой собственный портфель брендов. У одних это всего несколько штук, у других – несколько десятков. Все эти компании поделились на три типа. Компании, которые ушли. Компании, которые выжидают. И компании, которые остались работать на российском рынке", - сказал Миронов, уточнив, что такое деление условно."Я попытаюсь пояснить, каким образом оно получилось. К примеру, кого я называю ушедшими компаниями? Это Moët Hennessy, торгует шампанским Moët & Chandon, коньяком Hennessy и т.д. Компания Diageo, торгующая виски Johnnie Walker, ромом Captain Morgan, водкой Smirnoff и т.д. Компания William Grant&Sons, поставляющая джин Hendrick's, виски Grant"s и Glendfiddich. А также компания Brown-Forman, более всего известная россиянам благодаря виски Jack Daniel's и водке Finlandia. Я делаю вывод об их уходе по причине того, что они полностью распустили свои штаты сотрудников в России и закрыли у нас свои представительства", - пояснил омбудсмен.Он уточнил, что есть компании, которые приостановили поставки, но выжидают. В их числе Rémy Cointreau, торгующий коньяком Rémy Martin, ликером Cointreau, бренди Metaxa и другие. "Поставки эти компании в Россию приостановили, но весь их здешний штат сотрудников находится на месте и получает зарплату", - добавил Миронов."И компании, которые остались. Это, например, Pernod Ricard, торгует виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, водкой Absolut, текилой Olmeca, ромом Havana Club и т.д. Компания Bacardi, это ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и т.д. И компания Campari, торгующая ликером Campari, Aperol, вермутом Cinzano и другие. Поставки одних идут с некими логистическими перебоями, но они не остановлены", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20221108/alkogol-1829852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Эксперт перечислил бренды алкоголя, которые останутся в России
Эксперт Миронов: компании Pernod Ricard, Bacardi и Campari продолжат работать с Россией
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались, к последним относятся известные производители виски, рома, вермута, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
"Практически весь используемый в магазинах и ресторанах импортный крепкий алкоголь представлен рядом иностранных компаний. Каждая из них имеет свой собственный портфель брендов. У одних это всего несколько штук, у других – несколько десятков. Все эти компании поделились на три типа. Компании, которые ушли. Компании, которые выжидают. И компании, которые остались работать на российском рынке", - сказал Миронов, уточнив, что такое деление условно.
"Я попытаюсь пояснить, каким образом оно получилось. К примеру, кого я называю ушедшими компаниями? Это Moët Hennessy, торгует шампанским Moët & Chandon, коньяком Hennessy и т.д. Компания Diageo, торгующая виски Johnnie Walker, ромом Captain Morgan, водкой Smirnoff и т.д. Компания William Grant&Sons, поставляющая джин Hendrick's, виски Grant"s и Glendfiddich. А также компания Brown-Forman, более всего известная россиянам благодаря виски Jack Daniel's и водке Finlandia. Я делаю вывод об их уходе по причине того, что они полностью распустили свои штаты сотрудников в России и закрыли у нас свои представительства", - пояснил омбудсмен.
Он уточнил, что есть компании, которые приостановили поставки, но выжидают. В их числе Rémy Cointreau, торгующий коньяком Rémy Martin, ликером Cointreau, бренди Metaxa и другие. "Поставки эти компании в Россию приостановили, но весь их здешний штат сотрудников находится на месте и получает зарплату", - добавил Миронов.
"И компании, которые остались. Это, например, Pernod Ricard, торгует виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, водкой Absolut, текилой Olmeca, ромом Havana Club и т.д. Компания Bacardi, это ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и т.д. И компания Campari, торгующая ликером Campari, Aperol, вермутом Cinzano и другие. Поставки одних идут с некими логистическими перебоями, но они не остановлены", - сказал эксперт.