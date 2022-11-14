13:52 14.11.2022 (обновлено: 15:19 14.11.2022)
Экоактивисты облили кленовым сиропом картину в галерее Ванкувера
Экоактивисты облили кленовым сиропом картину в художественной галерее Ванкувера
© Фото : Stop Fracking AroundЭкоактивисты возле картины канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера
© Фото : Stop Fracking Around
Экоактивисты возле картины канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое эко-активистов совершили акт вандализма в отношении картины канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера, полотно облили кленовым сиропом, говорится в заявлении, опубликованном на сайте музея.
"Художественная галерея Ванкувера подтверждает, что два человека проникли в галерею и совершили акт вандализма в отношении произведения искусства, находящегося в постоянной коллекции, - картины Эмили Карр "Пни и небо" (англ. Stumps and Sky - ред.)... Сотрудники галереи совместно с полицией Ванкувера проводят расследование этого акта вандализма", - говорится в заявлении.
На видео с места происшествия, опубликованных в соцсетях устроившего акцию движения Stop Fracking Around, выступающего за запрет фрекинга, видно, как две девушки подходят к картине и обливают ее кленовым сиропом, а затем приклеивают свои руки к стене. По словам сообщества, этой акцией оно стремилось привлечь внимание к проблеме строительства газопровода Coastal GasLink в канадской провинции Британская Колумбия.
"На (картину) Эмили Карр выливают сироп, и люди потрясены. Однако когда правительство инвестирует в разрушение человеческой цивилизации, строя уничтожающий природу трубопровод Coastal GasLink, это никого не волнует", - говорится в сообщении на странице движения в Twitter.
Как пишет издание Globe and Mail со ссылкой на представителя сообщества Stop Fracking Around Дона Маршалла, произведение искусства не пострадало, поскольку активисты специально выбрали картину, которая защищена стеклом и не могла получить значительного ущерба в результате акции протеста. Кроме того, Маршалл добавил, что активистами была выбрана именно эта картина потому, что на ней изображен пейзаж с пнями деревьев, которые, по его словам, символизируют вырубку лесов в Британской Колумбии.
Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.