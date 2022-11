https://ria.ru/20221114/aktivisty-1831359526.html

Экоактивисты облили кленовым сиропом картину в галерее Ванкувера

Экоактивисты облили кленовым сиропом картину в галерее Ванкувера - РИА Новости, 14.11.2022

Экоактивисты облили кленовым сиропом картину в галерее Ванкувера

Двое эко-активистов совершили акт вандализма в отношении картины канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера, полотно облили кленовым... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:52

2022-11-14T13:52

2022-11-14T15:19

культура

ванкувер

британская колумбия

европа

оон

twitter

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831358819_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_4cb1a088e76323e9205b03f436c8474a.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое эко-активистов совершили акт вандализма в отношении картины канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера, полотно облили кленовым сиропом, говорится в заявлении, опубликованном на сайте музея."Художественная галерея Ванкувера подтверждает, что два человека проникли в галерею и совершили акт вандализма в отношении произведения искусства, находящегося в постоянной коллекции, - картины Эмили Карр "Пни и небо" (англ. Stumps and Sky - ред.)... Сотрудники галереи совместно с полицией Ванкувера проводят расследование этого акта вандализма", - говорится в заявлении.На видео с места происшествия, опубликованных в соцсетях устроившего акцию движения Stop Fracking Around, выступающего за запрет фрекинга, видно, как две девушки подходят к картине и обливают ее кленовым сиропом, а затем приклеивают свои руки к стене. По словам сообщества, этой акцией оно стремилось привлечь внимание к проблеме строительства газопровода Coastal GasLink в канадской провинции Британская Колумбия."На (картину) Эмили Карр выливают сироп, и люди потрясены. Однако когда правительство инвестирует в разрушение человеческой цивилизации, строя уничтожающий природу трубопровод Coastal GasLink, это никого не волнует", - говорится в сообщении на странице движения в Twitter.Как пишет издание Globe and Mail со ссылкой на представителя сообщества Stop Fracking Around Дона Маршалла, произведение искусства не пострадало, поскольку активисты специально выбрали картину, которая защищена стеклом и не могла получить значительного ущерба в результате акции протеста. Кроме того, Маршалл добавил, что активистами была выбрана именно эта картина потому, что на ней изображен пейзаж с пнями деревьев, которые, по его словам, символизируют вырубку лесов в Британской Колумбии.Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

https://ria.ru/20221031/aktivist-1828169351.html

https://ria.ru/20221111/kartina-1830873734.html

https://ria.ru/20221113/ekoaktivisty-1831239498.html

ванкувер

британская колумбия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ванкувер, британская колумбия, европа, оон, twitter, культура, новости культуры