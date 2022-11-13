https://ria.ru/20221113/zima-1831163563.html

Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник

Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник - РИА Новости, 13.11.2022

Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник

Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:00

2022-11-13T14:00

2022-11-13T14:44

москва

общество

погода

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студёно: минус 5-10, днем - минус 2-7", - рассказал он.Также собеседник агентства отметил, что высота сугробов составит 8 сантиметров, а на юге области - до 15 сантиметров, что обычно бывает лишь к середине декабря.

https://ria.ru/20221113/veter-1831144304.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода