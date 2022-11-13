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Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник - РИА Новости, 13.11.2022
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Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник - РИА Новости, 13.11.2022
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник
Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:00
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москва
общество
погода
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студёно: минус 5-10, днем - минус 2-7", - рассказал он.Также собеседник агентства отметил, что высота сугробов составит 8 сантиметров, а на юге области - до 15 сантиметров, что обычно бывает лишь к середине декабря.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
14:00 13.11.2022 (обновлено: 14:44 13.11.2022)
 
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник

Синоптик "Фобоса": во вторник в Москву придет метеорологическая зима и устойчивый минус

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студёно: минус 5-10, днем - минус 2-7", - рассказал он.
Также собеседник агентства отметил, что высота сугробов составит 8 сантиметров, а на юге области - до 15 сантиметров, что обычно бывает лишь к середине декабря.
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