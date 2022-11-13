https://ria.ru/20221113/zima-1831163563.html
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник - РИА Новости, 13.11.2022
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник
Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:00
2022-11-13T14:00
2022-11-13T14:44
москва
общество
погода
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студёно: минус 5-10, днем - минус 2-7", - рассказал он.Также собеседник агентства отметил, что высота сугробов составит 8 сантиметров, а на юге области - до 15 сантиметров, что обычно бывает лишь к середине декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, погода
14:00 13.11.2022 (обновлено: 14:44 13.11.2022)
Москвичам пообещали приход метеорологической зимы во вторник
Синоптик "Фобоса": во вторник в Москву придет метеорологическая зима и устойчивый минус
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высота снежных сугробов в российской столице в следующие выходные уже составит 8 сантиметров, ожидается до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, по ночам по-зимнему студёно: минус 5-10, днем - минус 2-7", - рассказал он.
Также собеседник агентства отметил, что высота сугробов составит 8 сантиметров, а на юге области - до 15 сантиметров, что обычно бывает лишь к середине декабря.